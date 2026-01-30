Arranca el programa educativo 'Toca la Banda' haciendo disfrutar a 400 escolares de Albacete

Presentación del programa educativo 'Toca la banda'. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa educativo 'Toca la Banda' con la Banda Sinfónica Municipal de Albacete (BSMA) ha comenzado este viernes haciendo disfrutar a unos 400 escolares de 7 Escuelas Infantiles, con el Teatro de la Paz de la Diputación de Albacete como escenario de esta 27ª edición.

Previamente al concierto, el diputado provincial, Francisco García, ha participado en la presentación de este proyecto, que se extenderá durante todo el mes de febrero con alumnos y alumnas de Educación Primaria y Secundaria como protagonistas.

Junto al concejal de Educación en el Ayuntamiento de Albacete, Pascual Molina; al director de la BSMA, Luis Miguel Abello; a la directora artística, Llanos Campos; y a Isabel Molina en representación de Afanion, el diputado provincial ha comenzado sus palabras subrayando que es "un placer" acoger esta edición en el Teatro de la Paz, remarcando que este espacio vivo es el escenario las campañas escolares de Artes Escénicas de la institución provincial, "una verdadera ventana al arte para el alumnado de la provincia".

Francisco García ha puesto en valor este programa, impulsado por el Ayuntamiento y la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, apuntando que la Diputación viene colaborando económicamente para hacerlo crecer y abrirlo al conjunto de la provincia, en línea con el trabajo del Gobierno provincial para acercar la cultura a la ciudadanía, con especial atención a la infancia y la juventud, "porque invertir en cultura y educación no es un gasto, es formar a las nuevas generaciones y contribuir a su desarrollo artístico, cultural y personal".

En este marco, el diputado ha recordado que esta colaboración ha permitido incorporar dos acciones clave al programa. La primera de ellas, facilitar que alumnado de distintos puntos de la provincia pueda asistir en directo a un concierto de la BSMA, "un espectáculo musical de máxima calidad".

Además, ha resaltado el carácter didáctico y participativo de la experiencia, diseñada específicamente para escolares con material educativo elaborado para ello, contribuyendo a sembrar el gusto por la cultura, el arte y la música desde edades tempranas.

CRECE LA PARTICIPACIÓN PROVINCIAL EN 'TOCA LA BANDA'

Así, este año, como ha remarcado Francisco García, van a participar todos los centros educativos que lo han solicitado. En total, 'Toca la Banda' llegará a 3.138 alumnos y alumnas de Primaria y Secundaria de la provincia, lo que supone un incremento del 50 por ciento respecto a la edición anterior, procedentes de 32 localidades y 55 centros educativos, casi el doble que en años previos. Unos magníficos datos que revelan "que esta iniciativa está calando".

La segunda acción derivada del acuerdo contempla la actuación de la Banda Sinfónica Municipal en dos municipios de la provincia. En 2026, uno de ellos será Tobarra, mientras que el segundo está aún por concretar. Una iniciativa que, según ha señalado Francisco García, se enmarca en el trabajo de la Diputación para democratizar el acceso a la cultura de calidad, reforzando la cohesión territorial y social y contribuyendo al desarrollo socioeconómico y turístico de la provincia.

Finalmente, el diputado ha reafirmado la apuesta decidida de la institución por la dinamización cultural y el apoyo al sector musical, recordando el programa específico de apoyo a bandas y academias de música, así como la celebración este año del 75 aniversario del Real Conservatorio de Música y Danza.

"Programas como 'Toca la Banda' no son sólo conciertos; son inversión en educación, en cohesión y en ciudadanía", ha concluido, reiterando el compromiso del Gobierno provincial de seguir trabajando junto a los ayuntamientos y a las bandas para que la cultura llegue a todos los rincones de la provincia y, especialmente, a quienes representan su futuro.

27 EDICIONES, MÁS DE 216.000 PERSONAS

Por su parte, el concejal de Educación, Pascual Molina, ha señalado que esta 27ª edición tendrá como eje vertebrador 'Música en la narrativa' y contará con 18 sesiones, con dos sesiones especiales reservadas para Afanion y Asprona, y participarán 136 centros educativos en total, 589 docentes y 10.500 alumnos y alumnas, incluidos los que vienen de la provincia.

Unas cifras que, sumadas a las de años anteriores, hacen que este programa supere las 216.000 personas, convertido "en el programa de educación musical más importante de Castilla-La Mancha".

En esta línea, la directora artística, Llanos Campos, ha señalado que este 2026 se ha apostado por una vertiente más teatral y narrativa "para demostrar que la música cuenta historias", y ha afirmado que se ha conseguido "una cosa muy bonita con la implicación de todos y todas".

Del mismo modo, el director de la BSMA, Luis Miguel Abello, ha explicado que "se ha dado un paso más", señalando que "los alumnos y alumnas no disfrutarán de un concierto, sino de un espectáculo donde la música es la protagonista", con un amplio repertorio y un importante trabajo didáctico de la mano de la UCLM.