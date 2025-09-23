Arranca la vendimia en la DO Mondéjar con previsiones de gran calidad y la expectativa de vinos superiores

GUADALAJARA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arranca la vendimia de la uva para los caldos con Denominación de Origen Mondéjar, con una previsión de producción similar en cantidad a la del pasado año pero de calidad "muy buena", y con la clara expectativa de conseguir cada día vinos superiores.

Así lo ha declarado a Europa Press el recién elegido presidente de la Denominación de Origen Mondéjar, Enrique Segovia, quien ha puesto el acento en la "excelente" calidad de la uva de esta temporada, favorecida por las altas temperaturas, lo que ha reducido los problemas sanitarios y ha elevado el potencial cualitativo del fruto.

Una vendimia que si bien se ha adelantado respecto a las fechas tradicionales --en línea con el adelanto registrado a nivel nacional--, en el caso de esta comarca, algunos pueblos, no todos, han preferido esperar al fin de fiestas de lugares como la propia localidad de Mondéjar.

La previsión inicial es que la cosecha se prolongue unas dos semanas de forma más intensa, aunque se alargue algo más la vendimia en parcelas residuales.

En cuanto a rendimiento, ya es un hecho que priman casi en su totalidad los viñedos en espaldera, presentando producciones estimadas de entre 5.000 a 6.000 kilos de uva por hectárea (Kg/ha), unas cifras consideradas buenas para este sistema y este clima de secano. Las viñas tradicionales en vaso, alguna de ellas centenarias, constituyen ya una parte mínima del parque productivo.

Hoy en día, la mecanización domina ya prácticamente toda la campaña, llegando a más del 90% frente a un 10% que aún se recoge jornaleros y las propias familias. Un cambio necesario desde hace años, entre otras razones, porque cada día era más difícil encontrar trabajadores para la recolección.

Así las cosas, la producción de la DO Mondéjar está dominada por la uva tinta --casi en un 80%-- siendo la Tempranillo la variedad predominante, mientras que la blanca representa apenas el 20% restante.

El nuevo presidente de la marca de calidad subraya la evolución positiva de los vinos de Mondéjar. "Se ha mejorado muchísimo" en los últimos años y lo atribuye a una materia prima de mayor calidad y a una elaboración cada vez más controlada por enólogos expertos.

"Son caldos muy buenos", añade para resumir el potencial actual de la DO. Y si bien, según Segovia, hay un ligero descenso general del consumo de vino, reconoce que, a la par, hay un aumento en la demanda de caldos de mayor calidad. "Se bebe menos, pero mejores vinos", precisa.

En cuanto al futuro, el principal desafío que identifica la nueva Presidencia de la denominación pasa por mejorar la promoción de estos caldos. Según el presidente, el vino de Mondéjar "no está muy bien promocionado y resulta difícil de encontrar incluso dentro de la provincia".

En todo caso, la mayor parte de los vinos con DO Mondéjar se venden y consumen en la Península, siendo residual la exportación. "Nada, muy poquito", añade.

La agenda de la nueva dirección incluye, por tanto, impulsar la visibilidad de la marca de calidad para que sus vinos --que en opinión de la presidencia han mejorado notablemente-- lleguen a más mercados y recuperen presencia tanto a nivel provincial como fuera de España.