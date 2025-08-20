Arranca la I Vuelta Ciclista a C-LM 'Leader' que recorrerá 70 municipios hasta el 24 de agosto

ALBACETE, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La I Vuelta a Ciclista a Castilla-La Mancha 'Leader' ha comenzado este miércoles en el municipio albaceteño de Ontur, y se prolongará hasta el próximo domingo, 24 de agosto, recorriendo cerca de 70 municipios en un trazado de 650 kilómetros, con el objetivo de dar visibilidad al mundo rural, a la vez que impulsa su desarrollo socioeconómico y potencia la región como destino para el turismo deportivo.

En su primera edición, esta carrera ciclista cuenta con un total de cinco etapas para la competición masculina y dos etapas para la femenina, a través de un trazado "que permitirá descubrir la riqueza paisajística, patrimonial, cultural y también gastronómica de la región", ha señalado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en el arranque de la prueba, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Martínez Lizán ha destacado la importancia de que los Grupos de Desarrollo Rural pongan en marcha proyectos de cooperación como éste que, bajo el paraguas de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), demuestra que "trabajan cada día para impulsar al medio rural de Castilla-La Mancha y así lo han querido destacar en el lema de la Vuelta: 'Impulsando el medio rural sobre ruedas'".

"En Castilla-La Mancha apostamos porque sean RECAMDER y los Grupos quienes decidan qué proyectos ponen en marcha para dar vida a nuestros pueblos, pues son los habitantes del medio rural quienes saben mejor que nadie lo que necesitan", ha explicado el consejero, poniendo en valor estos proyectos de cooperación que "abarcan distintas comarcas y contribuyen a hacer región, combinando el desarrollo rural con otros ámbitos, como en este caso el deporte de élite".

"Esta competición no sólo impulsa el ciclismo, también ayuda a dinamizar la economía de nuestros pueblos, tanto los negocios hoteleros y hosteleros, como el comercio y otros servicios, y permite descubrir la enorme diversidad de nuestro medio rural", ha comentado Martínez Lizán, porque "esta Vuelta es mucho más que un evento deportivo".

Esta I Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha Leader cuenta con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha, trece Grupos de Desarrollo Rural de la región, la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) y la Federación de Ciclismo regional; y nace con el objetivo de convertirse "en un acontecimiento de referencia", que contribuya a "reforzar la identidad territorial y a promocionar todos los rincones de Castilla-La Mancha", ha afirmado el consejero, quien ha apostado por "que pueda perdurar en el tiempo" pues "iniciativas como ésta ponen en valor nuestros pueblos y los mantienen vivos".

Junto a Martínez Lizán, han asistido a la salida de la primera etapa el alcalde de Ontur, Jesús López; el presidente de RECAMDER, Jesús Ortega; el presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, Vicente Alumbreros; el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández; el director general de Juventud y Deporte, Carlos Yuste; y el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Albacete, Ramón Sáez.

RECORRIDO Y PARTICIPANTES

La I Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha Leader recorrerá -en su edición masculina- las cinco provincias de la región, pasando por los territorios de los trece Grupos de Desarrollo Rural implicados. Contará con cinco etapas para la competición masculina y dos etapas para la femenina, que se desarrollarán coincidiendo con las dos últimas etapas de la categoría masculina, aunque en horarios diferenciados.

La primera etapa de la edición masculina ha salido este miércoles, 20 de agosto, de Ontur y tendrá su fin en Alcaraz, con un recorrido de 154 kilómetros por la provincia de Albacete; la segunda etapa será la más corta, con 90 kilómetros desde Ruidera a Castellar de Santiago, el día 21 de agosto; la siguiente etapa, el 22 de agosto, transcurrirá entre las localidades de Pozuelo de Calatrava y Campo de Criptana, ambas en Ciudad Real, para completar los 164 kilómetros que la conforman; la cuarta etapa dará comienzo en el municipio ciudadrealeño de Pedro Muñoz y, tras 129 kilómetros, finalizará en Uclés, provincia de Cuenca; mientras que la quinta y última etapa saldrá desde Mariana (Cuenca) y llegará a Molina de Aragón (Guadalajara), completando 108 kilómetros de distancia, el día 24 de agosto.

Participan un total de 17 equipos: Caja Rural ALEA, Telco ON Clima Osés, Equipo Cortizo, High Level Gsport, Vigo Rías Baixas, Supermercados Froiz, Lasal Cocinas Craega, Natural Greatness RALI ALÉ, Essax Svico Foundation, Valverde Team Ricardo Fuentes, Brócoli Mecánico, El Bicho Plataforma Central Iberum, Extremadura-Pebetero, Team MP Group, Multihogar Cantabria, Technosylva Maglia Rower Bembibre y Tenerife BikePoint La Sede.

Para la edición femenina, la primera jornada recorre 85 kilómetros con misma salida y meta que la masculina, entre Pedro Muñoz y el monasterio de Uclés. El recorrido de la segunda etapa entre Mariana y Molina de Aragón será idéntico, con 108 kilómetros en una jornada de montaña. Ambas etapas tendrán la misma infraestructura y servicios que su homónima masculina, pero se disputarán en horario vespertino.

La participación definitiva en la prueba femenina se conocerá en los próximos días, una vez termine el plazo de inscripción oficial.

La Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha es la encargada de la organización, gracias a su experiencia en la coordinación técnica y logística del calendario ciclista regional; a su vez, la seguridad de la carrera recae en la Guardia Civil, un dispositivo que la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha presentó este martes, con el apoyo en los municipios de las respectivas Policías Locales y Protección Civil.