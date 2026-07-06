El arte rupestre de Nerpio (Albacete), seleccionado en el Programa 2% Cultural del Gobierno para su protección y mejora

Imagen de una figura humana en Torcal de las Bojadillas. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nerpio (Albacete) alberga más del 70% del arte rupestre de toda Castilla-La Mancha y desde su Ayuntamiento trabajan para conservarlo, protegerlo y darlo a conocer. Ahora, vuelven a hacerlo de la mano del Gobierno de España a través del 'Programa 2% Cultural', gracias al cual la localidad ha visto aprobado su proyecto para la 'Adecuación ambiental y para la visita pública de los grupos de abrigos de arte rupestre levantino y esquemático de Prado del Tornero y Torcal de las Bojadillas'.

Así, el presupuesto del proyecto es de 492.866,47 euros y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha concedido al Ayuntamiento de Nerpio una ayuda de 369.649,85 euros, el 75% del total, garantizando que se puedan completar los trabajos de mejora de ambos entornos y acometer las actuaciones necesarias para optimizar las visitas guiadas al Torcal de las Bojadillas y hacer posible nuevas visitas a Prado Tornero --a un kilómetro del núcleo urbano--, donde no se realizan todavía, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Se trata de dos zonas que suman casi una decena de abrigos, de los en torno a 70 que se pueden encontrar en la localidad. En la primera de ellas conviven cerca de 1.000 figuras de arte rupestre, entre las que destaca por su singularidad un lepórido. Por su parte, en la segunda, de menor tamaño, llama la atención, junto a un gran ciervo bramando y una cabra, la figura de un rebeco, animal muy poco representado en el arte levantino e indicio de un momento climático más frío que el actual.

Además, este proyecto viene a completar uno previo desarrollado también de la mano del Gobierno de España con cargo a este mismo programa en 2020, cuando la inversión ascendió a cerca de 274.000 euros y contribuyó a mejorar la accesibilidad y a avanzar en la adecuación ambiental del entorno de los abrigos y la conservación del conjunto rupestre. Un esfuerzo que, junto a la financiación estatal, también sumó la inversión del Ayuntamiento y el apoyo de la Diputación de Albacete.

PATRIMONIO LOCAL, MOTOR DE DESARROLLO RURAL

Esta nueva actuación permitirá seguir avanzando en la protección y puesta en valor del arte rupestre de Nerpio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco dentro del conjunto del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, al tiempo que permitirá mejorar las condiciones para su conservación e impulsar un modelo de visitas más accesible, moderno, sostenible y respetuoso con el entorno.

De hecho, esta intervención trata de consolidar la estrategia que viene desarrollando el Ayuntamiento de Nerpio para convertir su patrimonio arqueológico y natural en un motor de desarrollo sostenible, generando nuevas oportunidades vinculadas al turismo cultural y de naturaleza, al tiempo que contribuye a dinamizar la economía local.

Prueba de ello es la apuesta por añadir a su "variada" oferta turística visitas guiadas a una nueva zona de arte rupestre, como es Prado Tornero, que se sumará a las que ya se vienen realizando a los conjuntos de Solana de las Covachas y Torcal de las Bojadillas.

REFERENTE DEL ARTE RUPESTRE

El alcalde de la localidad, José Antonio Gómez, ha valorado "muy positivamente" la resolución definitiva de estas ayudas, destacando que este proyecto supone "un nuevo paso" en el compromiso de su equipo con la conservación de un "patrimonio único que es de todos y de todas, pero que está en Nerpio y es responsabilidad de Nerpio cuidar de él".

Asimismo, ha agradecido el respaldo del Gobierno de España, destacando "su compromiso real con el municipalismo y el reto demográfico", señalando que esta inversión permitirá "reforzar" la protección de los abrigos, mejorar la experiencia de quienes visitan la localidad y seguir posicionando a Nerpio "como un referente nacional e internacional en arte rupestre".

En este sentido, el alcalde ha avanzado que continúan trabajando en nuevos proyectos que son "punta de lanza" en el ámbito turístico y que muy pronto verán la luz. "Con la mirada siempre puesta en dinamizar el turismo en Nerpio y en la Sierra del Segura, desde la certeza de que cuando a un pueblo le va bien, a nuestros pueblos vecinos también", ha concluido.