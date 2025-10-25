Artecam expresa su "más hondo pesar" tras el incendio registrado en la residencia de Carrión de Calatrava

CIUDAD REAL 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Residencias de Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam) ha expresado este sábado su "más hondo pesar" tras el incendio registrado en la residencia de mayores de Carrión de Calatrava (Ciudad Real), centro asociado a la entidad, que ha provocado la muerte de una persona y obligado a desalojar a casi un centenar de residentes.

La entidad desea trasladar en un comunicado su "solidaridad y afecto a los familiares de la víctima", así como su "reconocimiento al personal del centro y a los servicios de emergencia por su actuación ejemplar en una situación de extrema dificultad".

"Hoy todo el sector se une en el dolor por este trágico suceso. Queremos acompañar en su tristeza a las familias y mostrar nuestro apoyo a los profesionales y a los residentes que han vivido momentos de angustia e incertidumbre", ha manifestado el presidente de Artecam, Juan Carlos Vereda.

El incendio, ocurrido en la madrugada de este sábado, obligó a evacuar de manera urgente a los mayores alojados en la residencia, muchos de los cuales fueron trasladados temporalmente a otros recursos asistenciales.

"En nombre de todas las residencias de Castilla-La Mancha, queremos enviar un mensaje de consuelo, cercanía y respeto a quienes han sufrido este trágico suceso. Nuestra prioridad en este momento es acompañar y apoyar a las personas afectadas", ha subrayado Vereda.

Artecam reitera "su disposición para colaborar en lo que sea necesario, desde la empatía y el compromiso con las personas mayores y sus familias".

La organización ha querido reconocer también "la humanidad y el esfuerzo del personal de la residencia", así como "la entrega y coordinación de los equipos sanitarios, de emergencias, seguridad y protección civil que actuaron con rapidez y profesionalidad".

"En momentos como este, debemos recordar el valor de quienes trabajan cada día por el cuidado de las personas mayores. Su entrega silenciosa y su vocación de servicio merecen el más profundo reconocimiento", ha concluido el presidente de Artecam.

La asociación finaliza su mensaje trasladando un "abrazo solidario a toda la comunidad de Carrión de Calatrava" y reafirmando su apoyo "a todos los profesionales del sector residencial que hoy comparten el dolor y la tristeza de esta pérdida".