Artículo de opinión del presidente de C-LM con motivo del Día Internacional de la Protección Civil, este 1 de marzo

La fuerza coordinada que nos protege

Hay servicios públicos cuya eficacia se mide, precisamente, porque casi nunca los vemos. Funcionan cuando más los necesitamos, anticipándose al riesgo, coordinando recursos y ofreciendo seguridad en los momentos más difíciles. Ese es el caso de la Protección Civil, cuya labor conmemoramos cada 1 de marzo en el Día Internacional dedicado a reconocer su trabajo en todo el mundo.

El Sistema Nacional de Protección Civil es mucho más que un dispositivo de respuesta, es un sistema integral que articula la prevención, la planificación y la recuperación ante una emergencia. Y su principal pilar son las personas que lo integran. Profesionales altamente cualificados que desempeñan una labor encomiable, una red sólida y perfectamente preparada que, además de intervenir, forma y orienta a la ciudadanía. Porque saber cómo actuar ante una situación crítica, puede marcar la diferencia.

En Castilla-La Mancha, este sistema se traduce en una estructura coordinada capaz de atender eficazmente miles de incidencias cada año. Desde incendios forestales hasta fenómenos meteorológicos adversos, pasando por la búsqueda de personas desaparecidas o la organización de dispositivos preventivos en grandes concentraciones. Cada actuación es una muestra de profesionalidad, cooperación y trabajo en equipo. La coordinación operativa y la colaboración entre los diferentes grupos de intervención resultan esenciales para proteger a la ciudadanía.

Especial relevancia también han tenido los episodios de altas temperaturas y riesgo extremo de incendios, así como los temporales que han afectado a distintas comarcas de la región. En todos esos momentos, la activación de los distintos planes de emergencia y la intervención conjunta de los diferentes grupos, han sido determinantes para minimizar daños y ofrecer apoyo directo a la población.

Pero si algo distingue a la Protección Civil de Castilla-La Mancha, es su apuesta por la formación continua y la modernización. A través de la Escuela de Protección Ciudadana seguimos impulsando cursos especializados en primeros auxilios, coordinación operativa, uso de nuevas tecnologías y gestión de emergencias. La prevención, la planificación y la preparación, son las mejores herramientas para minimizar riesgos y salvar vidas.

Como Gobierno regional, hemos reforzado la dotación de medios materiales, conscientes de que la seguridad es una inversión, es tranquilidad para nuestras familias, resiliencia para nuestros municipios y cohesión para nuestro territorio.

El Sistema Nacional de Protección Civil simboliza, en definitiva, la capacidad de una sociedad para organizarse, anticiparse y responder ante la adversidad. En una región extensa y diversa como la nuestra, su fortaleza garantiza que ningún municipio, por pequeño que sea, esté solo ante una emergencia.

Por eso, en este Día Internacional de la Protección Civil, quiero expresar el orgullo y el agradecimiento de toda Castilla-La Mancha y del Gobierno que presido, a los hombres y mujeres que integran este servicio, profesionales y voluntarios; técnicos y operativos. Son la fuerza coordinada que nos protege cada día. Y desde el Ejecutivo regional, seguiremos trabajando para que cuenten con los medios, la formación y el reconocimiento que merecen. Porque la seguridad de una sociedad no se improvisa, se construye con planificación, coordinación y compromiso.