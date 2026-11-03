Arzobispado recoge en un libro en centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Sagrario en Toledo y su historia

TOLEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Concilios del Arzobispado de Toledo ha acogido este martes la presentación de 'Coronación: crónica del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Sagrario', una nueva publicación que recoge las celebraciones desarrolladas durante 2026 con motivo de los cien años de la Coronación Canónica de la Patrona de Toledo y profundiza, al mismo tiempo, en la historia de una devoción "estrechamente vinculada" a la propia historia religiosa de la ciudad.

El acto, enmarcado en las celebraciones del VIII Centenario de la Catedral de Toledo, ha contado con la intervención del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; el deán de la Catedral, Pedro Sánchez Gamero; y el autor de la obra y canónigo de la Catedral, Francisco María Fernández Jiménez.

Editado por la Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario de Toledo, el libro se articula en torno a dos grandes bloques que permiten aproximarse a la Virgen del Sagrario "desde el presente y desde la historia".

La primera parte de la publicación constituye una crónica de las celebraciones organizadas con motivo del centenario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora del Sagrario, celebrada originalmente en 1926.

Sus páginas recogen los principales momentos de la conmemoración desarrollada en 2026, desde su preparación hasta la celebración central del 30 de mayo, pasando por el triduo del centenario y el Congreso Mariológico organizado en torno a esta efeméride.

La obra deja así constancia documental de un año "especialmente significativo para la devoción a la patrona de Toledo", completándose con diferentes testimonios gráficos, entre ellos fotografías históricas cedidas por Toledo Olvidado que permiten recorrer distintos momentos de esta historia.

La segunda parte del libro amplía la mirada para adentrarse en la historia de la devoción mariana en Toledo y en los orígenes y evolución de la veneración a la Virgen del Sagrario.

Bajo el título 'La Virgen del Sagrario. Historia de una devoción milenaria a la Virgen en Toledo', este bloque se remonta a las raíces más profundas de la tradición cristiana de la ciudad y recorre la presencia de la devoción a Santa María a lo largo de los siglos.

El relato aborda los orígenes de esta devoción en Toledo, la relación de San Ildefonso con la tradición mariana toledana, su continuidad desde la época mozárabe hasta el siglo XIII, la construcción de la Catedral gótica y la llegada de la imagen de la Virgen del Sagrario.

También presta atención a las asociaciones nacidas bajo su patrocinio, entre ellas la propia Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario, y a diferentes acontecimientos de los siglos XIX y XX que han contribuido a conformar esta tradición.

De este modo, la publicación sitúa la Coronación Canónica de 1926 dentro de una historia de devoción mucho más amplia, "profundamente arraigada en Toledo y estrechamente vinculada a la Catedral Primada".

La publicación aparece, además, en un momento "especialmente significativo" para la Catedral Primada. El centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Sagrario coincide con las celebraciones del VIII Centenario de la Catedral de Toledo, cuyo Año Jubilar comenzó el pasado 25 de octubre.

Confluyen así los cien años de la Coronación Canónica de la Patrona de Toledo y los ochocientos años de historia de la Catedral gótica que custodia su imagen, dos efemérides vinculadas por una misma tradición de fe profundamente arraigada en la ciudad.

Escrito por don Francisco María Fernández Jiménez, canónigo de la Catedral Primada, el libro ha sido editado por la Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario de Toledo. La publicación está además ilustrada con fotografías antiguas cedidas por Toledo Olvidado, que contribuyen a recuperar visualmente diferentes momentos de esta tradición y de su presencia en la historia reciente de la ciudad.