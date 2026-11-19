Archivo - El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Toledo ha formalizado el contrato de arrendamiento para la explotación del establecimiento conocido como Kiosco Base en la ciudad, situado en la carretera del Valle, junto a la Ermita.

El contrato establece una duración de aproximadamente ocho años, desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 30 de junio de 2034, plazo vinculado a la duración de la concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento de Toledo al Arzobispado para la utilización del espacio de dominio público anexo al establecimiento.

Para alcanzar esta formalización, el Arzobispado de Toledo ha mantenido "un diálogo constante, preciso y de carácter técnico" con el Ayuntamiento de Toledo, encaminado a resolver las cuestiones administrativas y jurídicas necesarias para hacer viable la explotación del establecimiento, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable y la adecuada delimitación de los espacios de titularidad privada y de dominio público.

La renta acordada asciende a 1.600 euros mensuales, más el IVA correspondiente, lo que representa una renta anual inicial de 21.600 euros, actualizable anualmente conforme a las variaciones positivas del IPC. Además el arrendatario se compromete a abonar el canon de concesión de la vía pública para la ampliación del kiosko base, ha informado el Arzobispado en nota de prensa.

Se ha establecido un período inicial de carencia de renta hasta el 1 de febrero de 2027, destinado a facilitar las obras de adecuación del establecimiento y la obtención de las correspondientes licencias administrativas. Durante dicho período, el arrendatario asume el canon administrativo de 597,12 euros mensuales.

Las obras de adaptación, los gastos de mantenimiento y las obligaciones derivadas de la explotación del establecimiento serán asumidos por el arrendatario.

RESPETO POR LO RELIGIOSO

El contrato contempla expresamente la obligación de desarrollar la actividad con pleno respeto al carácter religioso, histórico y patrimonial de la Ermita de Nuestra Señora del Valle, estableciendo condiciones específicas para garantizar la adecuada convivencia entre la actividad hostelera y las celebraciones religiosas que tienen lugar en este entorno.

Con esta formalización, el Arzobispado de Toledo pretende garantizar una gestión ordenada del inmueble, compatible con su conservación, el respeto a las actividades religiosas y pastorales del lugar y el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Ayuntamiento de Toledo.

La elección del operador del establecimiento tiene su origen en el procedimiento desarrollado en diciembre de 2021 por la Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora del Valle, que, tras celebrar un concurso interno entre diversas empresas y particulares de la ciudad de Toledo, acordó, mediante decisión de su Junta Directiva de 12 de diciembre de 2021, adjudicar el arrendamiento a la empresa Aquiles Integral Food, S.L., representada por D. Vidal Cencerrado Rodríguez.

Este procedimiento constituyó el único proceso de selección realizado, sin que en 2026 se haya convocado un nuevo concurso.

Una vez completadas las actuaciones administrativas necesarias, el Arzobispado de Toledo ha formalizado el contrato con la mercantil Authentic Paradise Events, S.L., representada igualmente por D.Vidal Cencerrado Rodríguez, interviniendo Aquiles Integral Food, S.L.U. como avalista de las obligaciones contractuales.