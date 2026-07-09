Arzobispado de Toledo gestionará el terreno del Kiosco Base por ocho años y no se cierra a "nada" en relación a su uso

Archivo - El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo
TOLEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Arzobispado de Toledo asumirá la gestión de la porción de terreno del denominado Kiosko Base, y no se cierra "a nada" en relación a cuál será su uso.
En rueda de prensa este jueves el arzobispo, Francisco Cerro Chaves, ha reaccionado así a preguntas de los medios después de que el Ayuntamiento de Toledo haya adjudicado esta porción de terreno al Arzobispado.
Cerro Chaves, preguntado por cuál puede ser el destino de este terreno, ha señalado que de momento no lo tienen decidido desde el Arzobispado pero irá ligado a poner en valor esta zona.
Ha sido este jueves cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado la adjudicación de manera directa al Arzobispado de Toledo por ocho años de la porción de terreno de 64,30 m2 en vía pública incluida dentro del espacio propio de la ermita de Nuestra Señora del Valle, el denominado Kiosko Base.
Una adjudicación que cuenta con un canon de 597,12 euros al mes, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.