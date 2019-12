Arzobispo de Toledo afirma que hasta que a él no le comuniquen quién será su sucesor, todo lo demás son "especulaciones"

Publicado 26/12/2019 11:01:47 CET

TOLEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha asegurado este jueves que hasta que él no reciba una comunicación diciendo quién será su sucesor al frente del Arzobispado toledano, todo lo demás son "especulaciones".

Así ha respondido Rodríguez a preguntas de los medios después de que algunas informaciones hayan apuntado al actual obispo de Coria-Cáceres, Francisco Cerro Chaves, como su posible sustituto.

"No digo que sea una falsa noticia", ha sentenciado Braulio Rodríguez, lo que digo es que "no dejaba de ser un rumor", ha recalcado el arzobispo, quien no ha querido profundizar más en la cuestión de su sucesión.

Braulio Rodríguez cumplió el pasado mes de enero 75 años, la edad canónica para presentar su renuncia.