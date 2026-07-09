Arzobispo Toledo lamenta "tanta frivolidad" en la guerra de Irán: "No se pueden jugar con planteamientos tan nefastos"

Archivo - El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha lamentando "tanta frivolidad" respecto a la guerra en Irán y ha señalado que no se puede jugar de nuevo con "planteamientos" que son "tremendamente nefastos". "No se puede jugar con la vida", ha aseverado.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa junto a Marsodeto, ha reaccionado de este modo preguntado por las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que advertía este miércoles de que iba a volver a atacar Irán esta noche abriendo la puerta a restablecer el bloqueo en el estrecho de Ormuz, horas después de dar por roto el alto el fuego.

"No se puede jugar con volver otra vez a planteamientos que son tremendamente nefastos. Y lo digo muy preocupado por el tema de la paz", ha incidido Cerro Chaves, que ha lamentado que esta paz "está bastante escasa en el mundo".

Con todo, ha defendido su postura como "pastor", porque ni es político ni juega a serlo, en la línea del Papa León XIV y en la que han marcado todos los papas: "Con la paz no se pierde nada, con la guerra se pierde todo".

ACCIDENTES LABORALES

Por otro lado, tras registrarse varios accidentes laborales en esta semana en la región, el prelado toledano ha remarcado la sensibilidad de la Iglesia con la salud laboral, mediante la Delegación de Pastoral de Trabajo.

"Nosotros siempre nos ponemos de parte de los trabajadores, pero por supuesto también de la justicia", ha afirmado, recordando que él mismo ha tenido muy presente el tema de los accidentes laborales, como hijo de ferroviario.