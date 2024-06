Asaja demanda un comisario de Agricultura en la UE del sur: "Tenemos que tener personas que nos entiendan"

TOLEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha demandando este miércoles un comisario de Agricultura en la Unión Europea que sea del sur. "Tenemos que tener personas que nos entiendan", ha dicho, para censurar que haya otro comisario de los países del norte porque "no entiende que aquí nos secamos, nos inundamos y nos helamos".

En declaraciones a los medios antes de clausurar la Asamblea General de Asaja Toledo, Barato ha instado a las administraciones españolas a trabajar con el Gobierno para conseguir este fin y que, por tanto, haya un comisario de Agricultura del sur en la UE.

También ha querido lanzar el mensaje ante las "políticas bastante absurdas" que vienen de Europa. "Con la alimentación no se juega y estamos viendo cómo hoy en Europa han desaparecido 1.300.000 vacas, lo que significa que hay 300.000 toneladas de carne menos"

"No se puede estar penalizando, no se puede estar prohibiendo y no se puede estar tocando las narices a los agricultores europeos y, en particular, a los españoles", ha manifestado, para agregar que aunque la sostenibilidad "está muy bien" si no hay rentabilidad no habrá sostenibilidad.

Ha querido dejar claro que ante los problemas se pueden poner soluciones, sobre todo después de las movilizaciones que ha habido por parte del campo en toda Europa. "Las consecuencias son que Europa, lo que venía diciendo que no se podía cambiar, se ha cambiado".

En este punto, Barato se ha referido a la votación este martes por parte de la UE de la Ley de Restauración de la Naturaleza y que ha asegurado que no es buena para España. "Ya veremos como se aplica", ha lamentado el presidente nacional de Asaja.