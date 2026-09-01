Asaja C-LM censura que se "criminalice" a los agricultores por los incendios y avisa: "La cosecha se hace en julio"

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y varios miembros del Comité Ejecutivo Regional mantienen una reunión con Francisco Castañares, uno de los grandes expertos en materia de incendios forestales de España. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y varios miembros del Comité Ejecutivo Regional han mantenido este martes en Toledo una reunión con Francisco Castañares, uno de los grandes expertos en materia de incendios forestales de España. En declaraciones a los medios, Fresneda ha censurado que se "criminalice" a los agricultores por los incendios forestales y ha avisado al Gobierno regional de que "la cosecha se hace en julio".

"Nosotros hemos visto cómo al agricultor este verano, en Castilla-La Mancha, se le ha criminalizado". Ese agricultor --ha defendido José María Fresneda-- que se lo "curró" en el Covid, en la dana y haciendo cortafuegos en los incendios. "Ahora mismo, después de todo el movimiento mediático que ha habido, el agricultor tiene una imagen mala", ha lamentado Fresneda.

"Yo no he visto a nadie esposado por haber cometido un incendio aquí. Por lo tanto, nosotros no podemos aceptar esto", ha apostillado el presidente de Asaja en la región.

Además, ha mostrado su preocupación por el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027 y, especialmente, por la posible incorporación con rango legal de determinadas restricciones que actualmente se aplican mediante la normativa autonómica de prevención de incendios, como las limitaciones a la siega y la cosecha en situaciones de riesgo extremo.

"El borrador dice que todo lo que es prohibido lo van a convertir en ley. Esa es una amenaza que nos va a hacer llenar muchos autobuses para el día 6 de octubre", ha aventurado el líder de la organización agraria.

Según ha dicho, los agricultores lo único que quieren es cosechar en su explotación. "No podemos aceptar más comportamientos fundamentalistas de gente que se frota las manos cuando ven que un agricultor tiene que abandonar por culpa de las medidas que están adoptando". "Hay que salvar los conejos, hay que salvar el lince, hay que salvar la avutarda, hay que salvar el lobo (...) ¿Y a nosotros?".

Dicho esto, ha lanzado una advertencia al Gobierno regional: "Vamos a cosechar en julio, que es cuando toca". "Ellos verán lo que hacen", ha avisado Fresneda, quien ha urgido a rechazar el "fundamentalismo". "Son los auténticos enemigos del campo", ha espetado.

De su lado, Francisco Castañares ha tildado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de persona "sensible" y "respetuosa" con la gestión forestal, agrícola y ganadera, por lo que ha animado a "negociar" el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027 que, según Fresneda, puede convertir en rango legal lo que hoy son prohibiciones.

De este modo, ha pedido a los gobiernos adoptar medidas que sirvan para que la gente que está todavía haciendo actividades agrarias, ganaderas o forestales se mantenga y "se mantenga feliz" de poder hacerlas y, además, que haya más gente que pueda volver de la gran ciudad al campo para realizar ese tipo de actividades.

"Con eso estaremos combatiendo la despoblación y a la larga también los grandes incendios forestales, haya o no cambio climático o haya o no pirómanos o incendiarios", ha remachado.

MOVILIZACIÓN 6 DE OCTUBRE EN TOLEDO

Respecto a la movilización del 6 de octubre en Toledo convocada por Asaja Castilla-La Mancha, Fresneda ha augurado que va a ser "un éxito". "El dinero de la PAC tiene que ir a los agricultores".