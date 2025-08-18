Asaja pide a la Consejería de Agricultura "más ayudas y más vacunas" para hacer frente a la lenguaazul

TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha pedido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que aumente las medidas de apoyo entre los ganaderos y financie todas las dosis de vacunas necesarias para cubrir la demanda existente para este año.

En este sentido, ha explicado que también se necesitan más ayudas económicas para compensar las pérdidas reales que provoca, no sólo por las bajas de animales, sino también por los gastos de tratamientos farmacológicos y de desinsectación necesarios para combatir la enfermedad.

Asaja CLM considera que la situación de la lengua azul en la región es bastante más compleja de lo que aparenta, por lo que ha exigido un programa de actuación en las zonas afectadas para ser efectivos, como la posible vacunación obligatoria y la desinsectación antes de que llegue el frío y las primeras heladas.

Los ganaderos, ha recalcado, se sienten "abandonados" porque "no ven una respuesta clara a la situación que atraviesan". Además, tal y como trasladó la organización agraria en la última reunión con la Consejería de Agricultura, los ganaderos reclaman una información más precisa y directa. Por este motivo, ha pedido actuaciones programadas y directrices más detalladas y directas sobre cómo afrontar el virus, como las medidas de aplicación ante los diferentes serotipos y los medicamentos oportunos, especialmente en las zonas donde se encuentra localizada la enfermedad.

La organización agraria, en un comunicado, ha recordado que ya se ha constatado la recirculación del virus durante la temporada de actividad vectorial 2025-2026 y los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, laboratorio nacional de referencia para esta enfermedad, han confirmado la presencia de la enfermedad en muchas provincias españolas, entre ellas Toledo y Ciudad Real, con una implicación de los serotipos 1, 3 y 8.

Respecto a la vacuna, Asaja CLM ha solicitado que se financie íntegramente y se garantice la disponibilidad de todas las dosis necesarias para aplicar en el momento sanitario adecuado, dado que el año pasado no se pudo responder adecuadamente a la alta demanda.

Asimismo, ha lamentado la escasez de recursos destinados a la investigación, ya que, además de que todavía no se ha logrado desarrollar una vacuna multiserotipo que facilite las labores para el control de la enfermedad, se están detectando posibles fallos de eficacia en las vacunas, sobre todo, la del serotipo 3. En este sentido, la organización agraria está analizando la situación y planteando medidas para exigir a los laboratorios responsabilidad ante la ineficacia de las vacunas en caso de demostrarse.

Por último, Asaja CLM ha hecho un llamamiento a los ganaderos para que, ante cualquier sospecha de la enfermedad, se lo comuniquen de inmediato a la Administración, así como informar del número de animales muertos u otros efectos como abortos y reportar los posibles casos de falta de eficacia de las vacunas.