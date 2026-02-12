Asaja pide respetar el acuerdo sobre el Estatuto de CLM y que el debate sobre el número de diputados no lo "obstaculice"

Archivo - El presidente de Asaja C-LM, José María Fresneda - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) Castilla-La Mancha ha solicitado "respeto" al acuerdo institucional alcanzado en las Cortes regionales en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía, que fue "fruto del consenso político y de las aportaciones realizadas por los agentes económicos y sociales de la región".

En nota de prensa, la organización agraria considera que "no existen razones que justifiquen un bloqueo del texto ni un retroceso tras meses de diálogo, negociación y trabajo conjunto".

En este sentido, defiende que "el debate en torno al número de diputados no puede convertirse en un obstáculo que paralice una reforma estratégica para el futuro de Castilla-La Mancha y, especialmente, para el campo".

"No es razonable que, después del trabajo realizado y del consenso alcanzado, se ponga en riesgo un texto que responde a las necesidades reales de la región y de su medio rural", ha señalado el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda.

Para la organización agraria la reforma del Estatuto supone una "oportunidad histórica para actualizar, tras 40 años, el marco institucional que ordena la vida política, social y económica de la Comunidad Autónoma, adaptándolo a los desafíos actuales y futuros del territorio y de sus sectores productivos".

La organización ha destacado que el proyecto sitúa al medio rural como eje vertebrador de la norma y reconoce su papel esencial en la cohesión territorial, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico.

En esta línea, ha recordado que el texto aprobado en las Cortes incorpora sus aportaciones realizadas en materias que afectan directamente al sector agrícola y ganadero, y ha hecho hincapié en que contó con el respaldo de los agentes económicos y sociales de la región en el momento de su aprobación.

Considera esta organización que, entre los aspectos más relevantes que se han introducido en el texto, se encuentra el blindaje de los servicios públicos esenciales, garantizando que vivir en un municipio rural no suponga una desventaja en el acceso a la educación, la sanidad o los servicios sociales.

Otro de los avances fundamentales para el futuro del medio rural que destaca la organización es la lucha contra la despoblación, que se eleva a principio rector de la acción pública, obligando a las instituciones a impulsar políticas que fijen población, favorezcan el relevo generacional y aseguren la igualdad real de oportunidades respecto al medio urbano.

Del mismo modo, ha subrayado el reconocimiento del derecho al agua y a los recursos hídricos, asegurando su disponibilidad prioritaria para el consumo humano, el desarrollo económico y social, la actividad agraria y ganadera, la sostenibilidad ambiental y la preservación del entorno natural, en el marco de la Constitución y de la normativa vigente.

"Para el sector agrario, la garantía de agua suficiente y planificada es un elemento estructural para la viabilidad de las explotaciones y la estabilidad del sistema agroalimentario", sostienen desde Asaja, que ha incidido en que el reconocimiento estatutario de estos principios aporta "seguridad, orientación y estabilidad a las políticas públicas dirigidas al sector agrario y al conjunto del medio rural".

Finalmente, la organización ha reiterado su disposición a seguir colaborando con las instituciones en el desarrollo normativo y en la aplicación práctica de estos compromisos, con el objetivo de que se traduzcan en "medidas eficaces, dotadas de los recursos necesarios y con un impacto real sobre agricultores, ganaderos y municipios de la región".