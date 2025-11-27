La Asamblea General de CRUE aborda los principales retos del sistema universitario en un encuentro celebrado en la UCLM

Asamblea General de CRUE en la UCLM. - CRUE

TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), reunida este jueves en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ha iniciado su sesión con un minuto de silencio en memoria del rector Josep Antoni Rom (Universitat Ramon Llull), cuyo reciente fallecimiento ha conmovido a la comunidad universitaria.

Las rectoras y rectores han querido así rendir homenaje a su trayectoria, compromiso y servicio a la Universidad.

A lo largo del encuentro, celebrado en el Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas de la UCLM, se han analizado los asuntos más relevantes que afectan al sistema universitario español en los distintos ámbitos de las sectoriales de CRUE, según ha informado la Conferencia en nota de prensa.

Entre otros temas, se ha presentado el proyecto de 'Transferencia e Impacto Social', una iniciativa estratégica de CRUE para reforzar la colaboración con el tejido productivo y visibilizar el valor social generado por las universidades.

Asimismo, se ha vuelto a reivindicar la 'activación del sexenio de transferencia', un instrumento esencial para reconocer adecuadamente la actividad de transferencia de conocimiento.

Durante el debate, la Asamblea ha subrayado la necesidad de contar con una 'financiación estructural y estable' para la investigación, imprescindible para garantizar la competitividad del sistema científico español. Las rectoras y rectores han insistido también en la 'importancia de preservar la autonomía universitaria', recientemente puesta en cuestión por la Ley de Consejos Sociales de Canarias.

La Asamblea, a su vez, ha mostrado su 'apoyo y solidaridad con las universidades públicas madrileñas', actualmente en huelga debido a la difícil situación que atraviesan.

Además, se han abordado diversos asuntos internos de CRUE, entre ellos la relación con las editoriales y otros asuntos de trámite de la asociación.

Por otro lado, el Campus UAM 280 acogió ayer, día 26, el encuentro de rectoras y rectores titulado 'Ciencia, soberanía y cooperación internacional: del tablero mundial a las universidades', en el que se abordaron los principales desafíos globales y el papel de las instituciones de educación superior en un contexto internacional en transformación.