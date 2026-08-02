Asciende a Nivel 1 un incendio declarado en La Peraleja

Incendio declarado en La Peraleja. - INFOCAM

CUENCA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este domingo en la localidad conquense de La Peraleja ha alcanzado la Situación Operativa Nivel 1, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El fuego era detectado a las 15.29 horas por un vigilante fijo y se desarrolla en una zona agrícola.

En el lugar están trabajando 3 medios aéreos, con 5 personas; 4 medios de extinción terrestres, con 20 personas; y 2 personas más de personal interno.