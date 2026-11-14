Asenjo (PP) ve "surrealista" que el PSOE de Guadalajara pida el voto para Pedro Sánchez

Archivo - La cabeza de lista al Congreso del PP por la provincia de Guadalajara, Itziar Asenjo, en una imagen de archivo. - PP C-LM - Archivo

GUADALAJARA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Guadalajara, Itziar Asenjo, ha recordado que la campaña ha comenzado de manera "surrealista" porque en su partido les deja "perplejos" ver al secretario general del PSOE de Guadalajara y presidente de las Cortes, Pablo Bellido, con un cartel en la mano pidiendo el voto para Pedro Sánchez.

Por ello, ha pedido que "a nadie se le olvide" que, tanto Bellido como los candidatos del PSOE en la provincia de Guadalajara están pidiendo el voto para Sánchez, según ha informado el PP en nota de prensa.

Así se ha expresado Asenjo este sábado durante su participación en una carpa electoral informativa que el PP de Guadalajara ha instalado en la ciudad, en la que ha estado acompañada por el presidente regional del partido, Paco Núñez, y otros miembros de la candidatura.

Por su parte, Núñez ha asegurado que el cambio político que necesita España permitirá poner fin al "infierno fiscal" que sufren los autónomos y "recuperar la rentabilidad de sus negocios con menos impuestos, menos burocracia y más facilidades para emprender y trabajar".

Núñez ha destacado que existe un "hartazgo generalizado" por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y que la ciudadanía reclama un cambio de rumbo para España. Una realidad que, según ha señalado, "se percibe directamente en la calle" y que tiene su reflejo en las dificultades que atraviesan las familias para llegar a final de mes, llenar la cesta de la compra o afrontar gastos básicos como la gasolina y la calefacción.

En este sentido, ha recordado que el 20 por ciento de los castellanomanchegos no tiene dinero para encender la calefacción.

El presidente regional del PP ha afirmado que el Partido Popular tiene la responsabilidad de estar a la altura de esa demanda de cambio y ha trasladado a los ciudadanos su confianza en que Alberto Núñez Feijóo y el PP "responderán a lo que España necesita".

"SUBIDAS PERMANENTES DE IMPUESTOS" A AUTÓNOMOS

En este contexto, ha puesto el foco en los tres millones y medio de autónomos que hay en España, 150.000 de ellos en Castilla-La Mancha, que están sufriendo las consecuencias de las subidas permanentes de impuestos y de una carga burocrática que dificulta enormemente el desarrollo de su actividad.

Núñez ha denunciado que los autónomos ya no solo tienen que dedicar su jornada a trabajar y sacar adelante sus negocios, sino que también se ven obligados a invertir buena parte de su tiempo en atender los requerimientos administrativos de las distintas administraciones. Una situación que, "sumada a la presión fiscal, provoca que muchos de ellos trabajen prácticamente para pagar impuestos".

Frente a ello, ha defendido que "tiene que volver a merecer la pena ser autónomo", poder emprender y trabajar más para obtener una rentabilidad económica que permita sacar adelante los negocios y las familias.

MEDIDAS PARA NUEVOS AUTÓNOMOS

Para conseguirlo, ha anunciado que el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de establecer un año de exención de la cuota de autónomos para quienes inicien su actividad "se ampliará en Castilla-La Mancha con otro año adicional cuando el PP llegue al Gobierno regional el próximo mes de mayo". De esta forma, los nuevos autónomos podrán "beneficiarse de dos años de cuota cero para poner en marcha sus negocios".

Además, ha destacado que Feijóo ha anunciado que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros no tendrán que pagar IVA, "dando cumplimiento a una directiva europea" que, según ha denunciado, "el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a aplicar". Una medida que, ha asegurado, entrará en vigor cuando el Partido Popular llegue al Gobierno de España.

El presidente del PP castellanomanchego también ha comprometido una "importante bajada" del IRPF para los ciudadanos y los trabajadores por cuenta propia, tanto en el tramo nacional, con un Gobierno de Feijóo, como en el autonómico.

A estas medidas se sumarán las bajadas del IVA anunciadas por el PP a nivel nacional y la reducción de impuestos en Castilla-La Mancha, incluyendo el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones.

Núñez ha defendido que todas estas iniciativas permitirán "aligerar el bolsillo de las familias, de los autónomos y de las pymes y micropymes", reduciendo la carga fiscal y favoreciendo una mayor capacidad de renta y consumo para quienes generan actividad económica y empleo.

Por último, ha incidido en que el cambio que propone el Partido Popular también pasa por acabar con la inundación burocrática que sufren los trabajadores por cuenta propia y las pequeñas empresas.

Para ello, ha comprometido la automatización de licencias y la puesta en marcha de procedimientos de coordinación entre las administraciones públicas para "evitar duplicidades y trámites innecesarios".

El objetivo, ha explicado, es que los autónomos y las pequeñas empresas puedan dedicar su tiempo a trabajar y mejorar sus negocios, en lugar de perder horas entre papeles y gestiones administrativas. Un compromiso que, ha concluido, comparten Alberto Núñez Feijóo a nivel nacional y el propio Núñez para Castilla-La Mancha a partir del próximo mes de mayo.

INVERSIONES PARA QUE GUADALAJARA CREZCA

Posteriormente, Asenjo y el presidente provincial del PP y candidato al Senado, Lucas Castillo, han reivindicado las infraestructuras y las inversiones que necesita Guadalajara para garantizar su crecimiento económico, industrial y social en la Intermunicipal del PP de Guadalajara celebrada en Mondéjar.

Itziar Asenjo ha insistido en que la solidaridad de Guadalajara en materia de agua y energía "debe ir acompañada de inversiones que permitan atender las necesidades de sus vecinos y empresas". En este sentido, ha reclamado nuevas infraestructuras hidráulicas, citando expresamente la pendiente tubería de Morillejo, así como una mayor capacidad eléctrica para favorecer el desarrollo provincial.

"Hacen falta infraestructuras eléctricas para que esa energía que se produce en esta provincia se quede aquí, porque aquí también queremos crecer", ha defendido, al tiempo que ha criticado la gestión de los gobiernos socialistas en materia de agua y trasvases.

La cabeza de lista al Congreso ha dedicado también una parte importante de su intervención a las dificultades que afrontan los autónomos, las pequeñas empresas, los agricultores y los ganaderos, especialmente en comarcas como la Alcarria.

Asenjo ha defendido la necesidad de reducir la burocracia, favorecer el relevo generacional en las explotaciones agrarias y aliviar las cargas de los trabajadores por cuenta propia, destacando la propuesta electoral del PP relativa al IVA para autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros anuales.

Por su parte, Lucas Castillo ha centrado buena parte de su intervención en la falta de potencia eléctrica que, según ha denunciado, está condicionando la llegada de inversiones y el crecimiento industrial y residencial de Guadalajara.

Ha recordado que la provincia cuenta con instalaciones solares, parques eólicos y centrales nucleares, pero sigue dependiendo de infraestructuras eléctricas situadas en la Comunidad de Madrid, como la subestación de Cisneros, en Meco.