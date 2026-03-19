Asociación Manuel Azaña identifica 978 víctimas de la represión franquista en Talavera, 430 enterradas en el cementerio

La Asociación Manuel Azaña identifica 978 víctimas de la represión franquista en Talavera de la Reina de las cuales 430 están enterradas en el cementerio. - ASOCIACIÓN

TOLEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Manuel Azaña, dentro de su proyecto de identificación y reivindicación de lugares de la Memoria ha finalizado la elaboración del mapa de fosas existentes en el cementerio municipal de Talavera de la Reina donde están enterradas 430 víctimas de la represión franquista durante el periodo 1936-1939, "una parte importante de las 978 víctimas producidas en la ciudad".

En un comunicado, esta asociación señala que Talavera fue ocupada por el ejército de Africa el 3 de septiembre de 1936 y permaneció durante toda la guerra civil controlada por las tropas de Franco.

Del informe realizado se ha deducido que "no todos los represaliados físicos, fusilados y reclusos fallecidos en prisión, fueron enterrados en la fosa común del cementerio de Talavera, conocida en el Mapa de fosas oficial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática como: FOSA 441/2009 TOLE".

La Asociación ha diferenciado tres espacios de enterramiento en el cementerio el Cementerio Civil, donde fueron enterrados al menos 15 víctimas/cuerpos; la Fosa Común o Fosa Católica, en la que hay 80 víctimas registradas, anotadas e identificadas en los libros de inhumaciones del cementerio y, por último, las unidades de enterramiento o sepulturas comerciales que configuran los cuarenta cuadros en los que se subdividía el cementerio original de Talavera durante el período represivo estudiado.

Al menos 335 víctimas identificadas forman parte de la foto fija que ha realizado la Asociación a través de cotejar los resultados de los libros de Defunciones del registro civil talaverano, con las anotaciones de los libros de Adultos del cementerio, que se encuentran en el Archivo Municipal de la ciudad.

Esto ha dado como resultado el mapa de fosas con 430 víctimas identificadas y ubicadas en el cementerio, en estos tres espacios diferenciados ya descritos.

CONTEXTO

En este punto, la asociación ha recordado que Talavera del Tajo fue una de las plazas intermedias esenciales para ejército sublevado camino de Madrid.

El modus operandi del ejército africanista durante la toma y posterior control de la ciudad es similar al practicado en Badajoz, y semejante al que aplicarán posteriormente en Toledo, a partir del 27 y 28 de septiembre: "a la masacre inicial durante la conquista de la ciudad, le seguirán, durante unos meses, las purgas ideológicas sistemáticas de la población, hasta consolidar el control total de la plaza".

Una vez tomada y consolidada militarmente esta posición, Talavera será la ciudad donde la "jurisdicción de guerra franquista" ensayará e implantará el modelo de Juicio Sumarísimo Urgente Militar durante 1937, llegando "a fusilar a 138 afectos a la II República durante ese año mediante este procedimiento".

"Una experiencia que la jurisdicción de guerra del Nuevo Estado aplicará posteriormente en toda España. Talavera fue uno de los laboratorios donde se ensayó la represión institucionalizada franquista", ha expresado esta asociación.