Asociación Taxi C-LM demandará a Bolt por "incumplimiento" de la ley al realizar desplazamientos urbanos en Toledo

El secretario general de Fedeto, Manuel Madruga. - JCCM

TOLEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, ha avanzado que la Asociación del Taxi en Castilla-La Mancha demandará a Bolt por "incumplimiento flagrante de la ley" al realizar desplazamientos urbanos en Toledo.

A preguntas de los medios tras inaugurar un encuentro de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha recordado que la "ley prohíbe terminantemente a las VTCs a hacer la actividad de transporte urbano, allí donde no haya una regulación que se le autorice".

El comportamiento de esta empresa en la ciudad, ha señalado Madruga, ha sido "como el de los abusones del colegio". "Entro, me quedo, abuso, solamente cuando haya una oferta que me pueda interesar, y el resto de los días desaparezco", ha aseverado Madruga.

La normativa nacional, ha remarcado el secretario general de Fedeto, en el artículo 91 de la Ley de Transportes Terrestre, dice "clarísimamente que las VTCs solo podrán hacer transporte interurbano y que se habilita a las comunidades autónomas, si quieren y lo desean o lo consideran oportuno, a que puedan habilitarlas para hacer transporte urbano".

La asociación del taxi "lleva un año" estableciendo el objetivo de la demanda, que va "contra quien está supuestamente infringiendo la ley en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha, que de momento solamente es Bolt", ha afirmado Madruga.

Tras terminar los trámites, con la constitución de una asociación regional del taxi que tuviera por objeto esta demanda, el documento está "en manos de los abogados" de la asociación regional del taxi.

Madruga ha hecho alusión a la última sentencia que se ha emitido en Navarra, que planeta que Bolt y sucedáneos "no pueden hacer trayectos dentro de la ciudad".

SANCIONES DE POLICÍA LOCAL

Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento de Toledo está desarrollando un decreto para que su Policía local pueda sancionar a estos vehículos, algo que considera "un hito".

Lo más importante, para el secretario general de Fedeto, es que el Ayuntamiento entre a sancionar dentro de su competencia para atacar este problema por dos frentes.

Se tramitarían dos tipos de sanciones, el primer tipo, las que ejerza el Gobierno regional por la actividad de transporte en general y las del Ayuntamiento, en cuanto a lo que transporte urbano se refiere.

CONSEJERO DE FOMENTO

De su lado, el consejero de Fomento ha defendido que "no solamente hay una parte de reivindicación" en Fedeto sino que está es "amparada y reflejada con la firma de una magistrada" tras esta sentencia de Navarra.

"Bolt puede perfectamente realizar tareas entre municipios, pero no dentro de los municipios. Y es tal y como está la normativa de hoy", ha recordado el consejero.

Si siguen así las cosas por parte de esta empresa, se puede "castigar la reincidencia" retirando a estos vehículos "la habilitación de honorabilidad" que les permite circular, y eso conlleva a que "no pueda contratar ningún servicio en el conjunto del país, ni siquiera de Castilla-La Mancha".

Ha señalado que puede entender la idea de Bolt de tener una oportunidad en el sector pero le resulta "muy doloroso" que la propia empresa le planteará "cómo limitar el mercado" para que no entraran en él otras empresas como Uber o Cabify.

"¿Abrir el mercado a todo el mundo? ¿o intentar pisarle el terreno a los taxistas y a la vez levantar un muro para que no hubiera competencia y por lo tanto no hubiera que pelear en precio en beneficio de la ciudadanía? Hombre, por favor, si el planteamiento se puede hacer pero al menos tiene que ser sincero y coherente", ha aseverado.