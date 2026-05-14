Asofacam pide en Cortes que el nuevo decreto de acogimiento familiar sea "valiente" y con dotación presupuestaria "real" - EUROPA PRESS/CARMEN TOLDOS

TOLEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Familias de Acogida Castilla-La Mancha (Asofacam) ha solicitado este jueves en las Cortes regionales que el nuevo decreto de acogimiento familiar de la Junta de Comunidades sea "valiente" así como que cuente con una dotación presupuestaria "real" y plazos "que se cumplan".

Así lo ha indicado la presidenta de Asofacam, Dionisia Segovia, en el acto institucional celebrado el Parlamento regional en el que han intervenido varias familias de acogida, además del presidente de las Cortes castellanomanchegas, Pablo Bellido y la directora general de Infancia, Inmaculada Tello.

Ha reclamado también que en este nuevo decreto haya mecanismos de participación donde las familias, los menores y las entidades, como esta asociación, tengan voz antes de que las decisiones estén tomadas. "Ojalá llegue un día en que hablar de desinstitucionalización ya no sea una reivindicación, sino una realidad".

Según ha indicado, en los primeros años de vida se construye "algo esencial" como es la seguridad afectiva, el apego y la confianza básica en el mundo. "Eso necesita continuidad, presencia y vínculo", ha indicado, para agregar que "la infancia no puede esperar".

En este sentido, ha lamentado que "con demasiada frecuencia" el engranaje burocrático avanza a una velocidad que no se corresponde con la "urgencia vital" de estos niños y niñas. "La infancia no se detiene mientras esperamos. Un niño crece, vincula, sufre y espera en tiempo real", ha sostenido.

Es por ello por lo que ha advertido que si el año pasado desde Asofacam se pidió compromiso, "este año venimos a preguntar qué ha pasado con él" pendientes del nuevo decreto de acogimiento familiar. "Es una herramienta necesaria para reforzar el acogimiento pero por sí solo no cambiará la realidad si no viene acompañado de compromisos sostenidos, de medios suficientes y de una voluntad clara de situar a la infancia en el centro".

"Sabemos que se está trabajando para mejorar la prestación a las familias acogedoras y celebramos ese avance, pero pedimos que esa mejora venga acompañada de una verdadera equiparación con las familias acogedoras ajenas, en apoyos, en acceso a recursos, en formación y en acompañamiento profesional", ha apuntado para decir que "hace falta mejorar la coordinación entre protección, educación, sanidad y servicios sociales".

EL TESTIMONIO DE LAS FAMILIAS

Durante el acto han intervenido varias familias de acogida, como es el caso de Antonia Martínez quien ha subido al estrado para poner voz a todas las familias de acogida extensa de Castilla-La Mancha para solicitar un apoyo y seguimiento continuo y "que no nos dejen solos en este camino". "Solicitamos formación adecuada para poder afrontar situaciones complejas del acogimiento y apoyo y seguimiento continuo en la educación y formación de las familias".

Precisamente, Andrea, de 11 años e hija de acogida de Antonia, ha alzado la voz para pedir que se les escuchase más y se les obligue menos. "Me gustaría que a los niños tuviéramos un voto de confianza para cuando decimos que no a algo que nos hace daño", ha demandado.

Elena Manzano Jiménez, madre acogedora de Talavera de la Reina ha puesto de manifiesto los "obstáculos" con los que cuenta el sistema de acogimiento familiar. "Para las familias de acogida, estos niños no son números ni expedientes, son parte de nuestra familia. Pero cuando no se toman decisiones pensando en ellos perdemos credibilidad de cara a esa confianza que ellos necesitan".

Su hija de acogida, Lucía, ha demandado que se hagan todos los esfuerzos posibles para fomentar las familias de acogida para lo que es necesario, ha dicho, "muchas personas dispuestas a acoger y que la Administración trabaje codo con codo con ellas y no les ponga impedimentos en su día a día".

También han tomado la palabra Celeste y Daniela, las dos hijas mayores de los once hijos que han tenido hasta ahora sus padres, que han contado su experiencia para afirmar que han aprendido a no ser tan egoístas, a entender otras realidades y comprender que "no es necesario ir a los confines del mundo" para ayudar. "Ser una familia de acogida es una aventura que merece ser vivida y pedimos el apoyo de las instituciones y de la sociedad".

María Luisa Sánchez, madre acogedora de la localidad toledana de Sonseca, ha pedido agilidad en los trámites, que las familias puedan ir a los congresos que se realizan a nivel nacional e internacional sobre acogimiento acompañados de sus técnicos y pedir a las familias que se planteen que es posible acoger y que "no tengan miedo".

Alberto Sánchez Ramírez, padre de acogida de Toledo, ha afirmado el acogimiento "es maravilloso" pese a que ha reconocido que "no siempre es fácil". "Hay días difíciles y días que te planteas si estás haciéndolo todo lo bien que puedes y, sobre todo, está lleno de incertidumbre", ha dicho, para lamentar que esto ocurre, en parte, por los "fallos" del sistema.

Por último, Paz Torres, madre de acogida de Guadalajara, ha afirmado que uno de los aprendizajes más importantes que ha tenido en esta tarea "es el amor", aunque también ha destacado que ha sido para ella "una escuela de vida, de formación continuada y permanente, especialmente en paciencia, calma y confianza", pese a que puesto de manifiesto que unos de los problemas de las familias de acogida es la burocracia.

El acto ha contado también con la presencia de la directora general de Infancia, Inmaculada Tello, quien ha destacado la importancia de actos como este para visibilizar el acogimiento familiar.

Tras destacar que el pasado año Castilla-La Mancha tuvo 590 niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar "que a día de hoy han aumentado", ha puesto de manifiesto también que son 443 las familias acogedoras en la región "que han decidido implicarse, sostener, escuchar y acompañar".

Por ello, ha recordado que el acogimiento familiar no puede solo sostenerse de la voluntad de las familias. "Necesitan un respaldo institucional, acompañamiento técnico y apoyo económico. Y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha somos conscientes de esta necesidad".

Así, ha puesto de manifiesto que la Junta invirtió el pasado año más de cinco millones de euros en acogimiento familiar, "que seguramente no sea suficiente y tengamos que aumentar este año", ha dicho, para mencionar también el nuevo decreto de acogimiento familiar.

"Estamos haciendo manuales de acogimiento de familia extensa y manuales de acogimiento de familia ajena para funcionar en las cinco provincias de la mejor forma y de la forma más unánime posible", ha indicado, consciente de que es necesario unificar el modelo regional; a lo que ha unido que "se están probando cosas nuevas que la teoría dice que son buenas" para el vínculo entre los chicos y las chicas.

Con todo, ha defendido que Castilla-La Mancha tiene un sistema de protección que con sus fortalezas y sus debilidades, que "es uno de los mejores de todas las comunidades autónomas y da estabilidad cada día". "Pero, aun así, seguiremos avanzando y mejorando".

Para concluir, el presidente de la Cámara ha agradecido a las familias acogedoras su "plus de responsabilidad" y su ejemplo para poder promocionar una solución "segura, afectiva y estable" para niños y niñas que, por distintas razones, no pueden vivir con su familia biológica.

Bellido ha afirmado que la sociedad castellanomanchega tiene una "deuda de gratitud" con estas familias de acogida y ha recordado que este acto, que se celebra por segundo año consecutivo, tiene como objetivos "escuchar, aprender y hablar de cuestiones que preocupan y que podemos mejorar", así como "visibilizar y promocionar el acogimiento familiar".