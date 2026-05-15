Aspana acompaña a sus jóvenes con discapacidad a transitar a una vida "independiente" fomentando su inserción laboral

Programa 'Impulso al empleo' de Aspana. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro-personas con Discapacidad Intelectual (Aspana), que desde hace más de medio siglo atiende a personas con discapacidad en Campo de Criptana y una veintena de localidades de la zona, ha puesto en marcha su programa 'Impulso al empleo', con el que busca que los jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan transitar hacia una vida independiente fomentando su inserción laboral al finalizar su etapa educativa.

Un proyecto con el que, según explica su coordinadora, Nieves González, a Europa Press, Aspana pretende que una vez terminen su escolarización en el Centro de Educación Especial 'María Auxiliadora' de la asociación a los 21 años, puedan estar "incluidos en la sociedad".

De esta forma, 'Impulso al empleo' pretende ser un puente facilitador para apoyar a los ocho jóvenes participantes en su transición a la vida adulta, dándoles la oportunidad de entrar en contacto con un puesto de trabajo.

González describe que la primera fase, la de formación, busca capacitar a los chicos para que luego puedan desarrollar su puesto de trabajo "en un contexto real, en un entorno ordinario", mientras que la segunda fase consiste en "trabajar realmente en ese contexto", siempre con el apoyo de los profesionales de Aspana que, gracias a la ayuda 'Workin' de Eurocaja Rural de la que se ha visto beneficiada la asociación, pueden mantener un trabajo individualizado con los participantes.

Así, en la fase de formación práctica, la principal del proyecto, los participantes se instruirán en distintos perfiles profesionales específicos, tales como limpieza, cocina, administración o conserjería-mantenimiento.

La coordinadora del proyecto ha querido hacer un llamamiento a las empresas para que "sean conscientes de que las personas con discapacidad intelectual pueden perfectamente desarrollar un puesto de trabajo con los apoyos necesarios" y con su intervención.

"De ahí la importancia de este proyecto y de contar con los profesionales adecuados para hacer ese acompañamiento. Pero las personas con discapacidad intelectual están preparadas y capacitadas para el desarrollo de puestos de trabajo reales", reafirma.

UNA VIDA "DIARIA Y AUTÓNOMA"

Raúl Guevara, uno de los participantes en 'Impulso al empleo', explica que ya están recibiendo formación de cara a sus prácticas para lograr tener una vida "diaria y autónoma". Guevara afirma tener ganas de comenzar con su labor y poder "rehacer" su vida.

"Me gustaría que me pudieran contratar pero hay empresas que contratan a personas sin discapacidad y no empatizan al nivel que hay que empatizar", comenta, pidiendo a los contratadores que respeten a las personas con discapacidad "como a cualquier otro", porque tienen "toda la libertad y todos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano".

Este joven de 20 años afirma además que sus prácticas favoritas son las de jardinería, en las que desarrollan trabajos como trasplantar plantas e incluso se desplazan a otras localidades para hacer composiciones florales según la época del año.

MULTITUD DE SERVICIOS PARA 300 PERSONAS

Aspana atiende, entre todos sus servicios, a alrededor de 300 personas tanto de Campo de Criptana como de localidades de alrededor. De ellos, 110 están escolarizados en el Centro de Educación Especial 'María Auxiliadora', según describe la presidenta de la asociación, Cristina Sánchez.

Sin embargo, Sánchez explica que, aunque el colegio es "lo más conocido", Aspana también cuenta con un centro de atención temprana para niños que "necesitan un apoyo en su desarrollo de distinto tipo" y que cuenta con logopeda, psicólogo, fisioterapeuta o hidroterapia.

Del mismo modo, la entidad mantiene igualmente el servicio Avanza para los niños que terminan en el servicio de atención temprana "pero necesitan todavía un apoyo para mejorar su desarrollo". En este servicio se atiende también a jóvenes y adultos "que necesiten cualquier tipo de terapia".

Todo ello sin olvidar el servicio de capacitación para los chicos que terminan en el 'María Auxiliadora' pero deben seguir formándose con vistas a su vida laboral, porque estos jóvenes "salen con una formación muy importante" del centro pero si "se quedan en su casa ya con 21 años sin hacer nada, pierden todo lo que han adquirido aquí, también en su vida social".

"En ese servicio tienen el apoyo de los profesionales, se forman en distintos ámbitos, se preparan oposiciones, se prepara el carné de conducir y de hecho salen chicos que se buscan también en empresas", explica.

Aspana también cuenta con una vivienda tutelada con capacidad para diez personas y que usan "chicos que viven ya demasiado lejos del pueblo para hacer el recorrido del transporte ida y vuelta todos los días". Estos jóvenes se quedan en la vivienda durante la semana y cuentan con monitoras que están con ellos y les ayudan a realizar "mucha vida social".

"LA SOCIEDAD PIERDE MUCHO SI NO LOS ACOGE

Con todos estos servicios puestos en marcha, la presidenta de Aspana reivindica que en los más de 50 años de andadura de la asociación "ha mejorado todo mucho" pero aún así "es muy necesario dar a conocer las posibilidades que tienen estos chicos".

"La sociedad, si no los acoge en la vida laboral, en la vida social, pierde mucho porque dentro de este colectivo hay un montón de capacidades diferentes pero son capacidades y posibilidades. Son chicos responsables que pueden hacer un trabajo fantástico y, de hecho, las empresas, cuando hacen prácticas, nos lo dicen continuamente, nos habían cogido con un poquito de recelo, pensando que no iban a poder o que no iban a corresponder a las expectativas pero es todo lo contrario, son chicos más responsables, atentos, puntuales, con ganas de aprender".

Por ello pide ayudas, "todas las posibles", porque "hacen falta muchos recursos para mantener estos servicios en las condiciones en que Aspana lo viene haciendo desde el principio".

"No nos conformamos con cualquier cosa. Hay que dar el mejor servicio, tener los mejores profesionales en todos los ámbitos que trabajamos", concluye González.