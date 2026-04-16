Observación con telescopio solar. - ASTROGUADA

GUADALAJARA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

AstroGuada celebra este sábado una observación pública desde el Parque de la Concordia para ver el Sol. El público podrá ver el astro de forma segura y sin riesgo alguno con telescopios provistos de filtros H-Alpha, que permiten observar con detalle los fenómenos que se producen en la fotosfera y la cromosfera, que son las capas más superficiales de nuestra estrella más cercana.

Situado a 150 millones de kilómetros, la luz del Sol tarda ocho minutos en recorrer la distancia que le separa de la Tierra, que es el tiempo de retraso con el que vemos lo que sucede en la fachada solar, ha informado AstroGuada en nota de prensa.

Unos equipos que también detectan las manchas de la superficie y que identifican las regiones más frías y activas, donde el plasma alcanza temperaturas de 3.700 grados. Aquí se registra una intensa actividad magnética y son el origen de las erupciones solares y eyecciones de masa coronal, capaces de generar tormentas solares cuyas partículas están en la génesis de las auroras polares al quedar atrapadas por la magnetosfera.

También las impresionantes protuberancias, colosales estructuras de plasma denso y relativamente frío que se suspenden en la corona solar debido a los intensos campos magnéticos del Sol, extendiéndose miles de kilómetros hacia el espacio.

Son algunas de las manifestaciones que provoca la actividad magnética del Sol y que se verán este sábado 18 de abril en el Parque de la Concordia. Con motivo de la cuarta edición de la Feria del Medio Ambiente que organiza el Ayuntamiento de Guadalajara, la Agrupación Astronómica de Guadalajara celebra una observación pública para contemplar nuestro astro.

Para la ocasión se dispondrán una serie de telescopios solares equipados con filtros que visibilizarán este tipo de fenómenos. "El público tendrá la posibilidad de observar el Sol de forma directa a través del ocular o bien en pantalla gigante en el interior de la carpa que montaremos en el recinto ferial, donde se proyectarán las imágenes a través de un ordenador", avanza Alfonso Espinosa, presidente de AstroGuada.

Recuerda así la prohibición de mirar al Sol de forma directa en cualquier momento, precaución que extremaremos durante los tres eclipses solares que se verán desde España de forma consecutiva el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028.

"La pupila solo reacciona a la luz visible, así que un exceso de radiación ultravioleta o infrarroja puede dañar las células sensibles que se alojan en la retina y causar lesiones irreparables", argumenta.

Pero la participación de la Agrupación Astronómica de Guadalajara en la primera de las ferias temáticas organizadas por el Ayuntamiento de la capital que se sucederán en los próximos meses, no se circunscribe a esta observación solar pública.

De la mano de Jaime Zamorano, socio de AstroGuada, catedrático del departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid y director científico de la red de fotómetros TESS de la fundación Stars4ALL, a las 11.30 horas habrá una conferencia en el Salón 'IberHall' del recinto ferial del Parque de la Concordia.

Bajo el título 'Restaurando los cielos oscuros y estrellados', Zamorano disertará sobre la importancia de preservar el firmamento de la contaminación lumínica y garantizar la supervivencia de los cielos oscuros que aún conserva la provincia de Guadalajara. "Es una de las voces más autorizadas de nuestro país en el activismo contra la contaminación lumínica", explica Alfonso Espinosa.

Alfonso Espinosa recuerda que el 29 y 30 de abril son los días perfectos para elegir el emplazamiento idóneo desde donde ver el eclipse solar de este verano. "En esas fechas el Sol estará en una posición casi idéntica a la que tendrá el 12 de agosto, así que podremos comprobar en primera persona que no habrá ningún obstáculo que nos moleste, planificar el mejor encuadre para inmortalizar con nuestra cámara ese instante o tener una simulación aproximada de la luz y la proyección de las sombras en el paisaje", propone el presidente de la Agrupación Astronómica de Guadalajara.