Atentan contra la sede del PCE e IU en Talavera de la Reina a escasos días de su inauguración oficial

Cristales rotos por actos vandálicos contra la sede del PCE e IU en Talavera de la Reina. - IU

TOLEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sede del Partido Comunista de España (PCE) e IU en Talavera de la Reina ha sido víctima de actos vandálicos y ha amanecido este jueves con rotura de cristales y daños en el interior fruto de, al parecer, el lanzamiento de piedras.

El Partido Comunista de España (PCE) en Talavera de la Reina denuncia públicamente esta agresión a su sede local que, además de los daños materiales, "reviste una especial gravedad por producirse en una fecha de alto valor simbólico", ya que coincide con el aniversario de la legalización del PCE, "un hito histórico que marcó el avance de las libertades democráticas en nuestro país", indican las mismas fuentes.

Además, puntualizan desde el PCE de Talavera, el ataque se ha producido a una semana de que se lleve a cabo la inauguración oficial de la sede, prevista para el viernes 17 de abril y en la que está confirmada la presencia del secretario general del PCE, Enrique Santiago.

Este acto vandálico, denuncia el PCE de Talavera de la Reina, no es solo un ataque contra un espacio físico, "sino contra los valores democráticos, la convivencia y el respeto a la pluralidad política". En este sentido, el partido hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales y a la ciudadanía en general para rechazar cualquier forma de violencia o intimidación.

Pese a esta agresión, la organización reafirma su compromiso con la defensa de los derechos democráticos y continúa adelante con los preparativos para la inauguración de la sede, que se celebrará según lo previsto, "como muestra de firmeza frente a cualquier intento de coacción".

Finalmente, el PCE agradece las muestras de apoyo recibidas y confía en que estos hechos no se repitan, apostando por una sociedad basada en el respeto, el diálogo y la convivencia pacífica.