El Auditorio de Cuenca organiza un homenaje a José Luis Perales el 17 de octubre con grandes artistas invitados

CUENCA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de Cuenca acogerá el próximo 17 de octubre un concierto de homenaje a José Luis Perales en el que grandes voces de la música española repasarán la carrera del cantante y compositor conquense. Según ha desvelado en su página web el Auditorio, que desde el 2021 lleva el nombre del artista de Castejón.

Este tributo será "un acto de memoria, cariño y reconocimiento" a un artista que está considerado como uno de los grandes de la música en español y que es autor "de la banda sonora vital de millones de personas en todo el mundo".

Todavía no es oficial la nómina de artistas que actuarán, aunque el dossier de este homenaje revela que se está invitando a artistas que "han emocionado, inspirado y recorrido caminos similares".

Entre ellos citan a Rozalén, Joaquín Sabina, Travis Birds, Rosario Flores, Las Migas, Amaia, Rosalía, Fito y Fitipaldis, Ana Belén, Víctor Manuel, Niña Pastori, Ana Guerra, David Bisbal, Hombres G, Antonio Carmona, Omar Montes, La Húngara, El Barrio, Dani Fernández, Estopa, Melendi, Alejandro Sanz, Javier Limón, María Dolores Gaitán, Manuel Carrasco, Los Chunguitos, La Oreja de Van Gogh, Sidecars, C. Tangana, Pablo López, Antonio Orozco, Malú, Pablo Alborán, Kiko Veneno y Los Despistaos.

Algunos de estos nombres se subirán al escenario para este homenaje a José Luis Perales en la ciudad donde vivió, en la dio sus primeros pasos en el mundo de la música y en la que cerró su carrera con dos conciertos en el estadio municipal de La Fuensanta en 2021. Las entradas para esta cita todavía no están a la venta.