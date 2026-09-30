Los autobuses Astra entre Arcas y Cuenca conectarán Villa Román y Villa Luz con el Hospital desde el sábado

Servicio de autobuses Astra entre Arcas y Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ampliación del servicio de autobuses Astra del Gobierno regional permitirá conectar a los vecinos de los barrios de Villa Román y Villa Luz de Cuenca con el Hospital Universitario y a los residentes de la localidad Arcas con su centro de salud de referencia, el Cuenca IV de la capital conquense.

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha informado de las novedades en este servicio, que se pondrán en marcha a partir del próximo lunes 3 de octubre y que llegan después de las peticiones del alcalde de Arcas, Joaquín González, "que pedía acercar estos servicios a la parte más comercial y de ocio de Cuenca y también a este centro de salud"; y del alcalde de la capital, Darío Dolz, "que nos requirió poner paradas en Villa Román para poder comunicarse con el resto del hospital".

De esta forma, esta remodelación "mata dos pájaros de un tiro", con un servicio que contará, en el caso de la línea de Villa Román, con cinco frecuencias de ida y vuelta de lunes a viernes, tres los sábados y una los domingos".

Ya están instalados distintos hitos del recorrido de los vehículos por la capital y en todos ellos habrá un código QR con los horarios del servicio.

Martínez Guijarro ha agradecido a la empresa su esfuerzo para poder ofrecer este servicio, que ha tenido cuestiones como los horarios de los turnos de los trabajadores del Hospital Universitario de Cuenca "y mejora sustancialmente la comunicación de Arcas".

El servicio Astra del área de pueblos cercanos a Cuenca supera los 200.000 viajeros al año y de ellos algo más de la mitad usan el autobús de Arcas, el más utilizado de todos. El vicepresidente primero ha abierto la puerta a que, en un futuro, todo el transporte urbano de la capital y su área metropolitano puedan funcionar bajo una única concesión.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha explicado que los vecinos de Cuenca podrán usar su abono de transporte en estos autobuses Astra y ha alabado "el esfuerzo de coordinación entre distintos ayuntamientos y la Junta de Comunidades" y que, en este caso, ayudará al Ayuntamiento a paliar la carencia de servicios de autobús hasta el nuevo hospital construido en El Terminillo, a la espera del futuro Plan de Movilidad Sostenible de Cuenca y el futuro contrato del transporte urbano.

Por su parte, el alcalde de Arcas, Joaquín González, ha apuntado que los nuevos horarios "nos da acceso directo al Cuenca IV y a sus urgencias y mejoramos también la conexión con la estación del AVE y con el Hospital Universitario".

Además, González ha agradecido especialmente la instalación de los códigos QR, "para facilitar al ciudadano el acceso a la información".