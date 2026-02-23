Autores nacionales y locales demostrarán que la lírica "sigue viva" en Albacete en VII edición del encuentro Más Poesía

Cartel de la VII edición del Ciclo Más Poesía VII de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El encuentro Más Poesía VII de Albacete arrancará el 5 de marzo y se alargará durante el resto del mes contará con recitales, encuentros literarios y una lectura colectiva con motivo del Día Mundial de la Poesía, reuniendo a autores locales y nacionales.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado la nueva edición del ciclo, señalando que es "una propuesta cultural ya plenamente consolidada que sitúa a la poesía en el centro de la programación municipal y que refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Albacete con la creación literaria, el pensamiento crítico y el acceso a la cultura desde una perspectiva participativa".

Serrallé ha señalado que Más Poesía es un espacio de encuentro, reflexión y emoción compartida "que demuestra que la poesía sigue viva y tiene un lugar fundamental en la vida cultural de la ciudad".

En este sentido, ha destacado que "apostar por la poesía es apostar por una cultura que invita a parar, a pensar y a escuchar, algo especialmente necesario en el contexto social actual", tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La responsable municipal ha puesto en valor, a su vez, el papel esencial de la Universidad Popular de Albacete en la organización del ciclo, subrayando que "es un referente en la democratización del acceso a la cultura y en la construcción de una programación cercana, plural y de calidad, que conecta a creadores y ciudadanía".

Asimismo, ha afirmado que "este ciclo es un claro ejemplo de política cultural con vocación pública, que apoya tanto a voces consolidadas como a nuevas generaciones de creadores".

La programación de esta nueva edición arrancará el jueves 5 de marzo, a las 19.30 horas, en la sala de conferencias del Centro Cultural José Saramago, con un encuentro protagonizado por Gracia Aguilar Almendros y Ángel Javier Aguilar Bañón. Gracia Aguilar, nacida en Albacete, es licenciada en Humanidades y autora del libro 'Libérame domine', galardonado con el premio Emilio Prados, además de formar parte de numerosas antologías poéticas. Por su parte, Ángel Javier Aguilar, natural de Caudete, cuenta con una amplia trayectoria literaria que abarca poesía, narrativa y literatura infantil, siendo incluido en diversas recopilaciones de poesía de autores albaceteños.

La segunda cita tendrá lugar el jueves 12 de marzo, también a las 19.30 horas y en la sala de conferencias del Centro Cultural José Saramago, con la participación de la escritora y periodista Almudena Sánchez, nacida en Mallorca, quien ha publicado el libro de relatos 'La acústica de los iglús' y la novela 'Fármaco', reconocida con importantes premios literarios. Además, la autora destaca en el ámbito poético por su último poemario, 'Gramática de mi madre', publicado en 2024.

El jueves 18 de marzo, a las 19.30 horas, el ciclo se trasladará al Auditorio del Centro Cultural José Saramago con la presencia del joven creador Alejandro Santoyo, nacido en Albacete en el año 2000. Santoyo compagina su formación en fotografía y creación audiovisual con una intensa actividad musical y poética. Finalista del Premio Adonáis con su primer poemario, todavía inédito, representa una nueva voz de la creación contemporánea ligada a la ciudad.

El ciclo culminará el sábado 21 de marzo, a las 17.30 horas, en el Salón de Plenos del Museo Municipal de Albacete, con motivo del Día Mundial de la Poesía. Este acto consistirá en una lectura colectiva e intergeneracional en la que participarán más de una treintena de poetas de la ciudad, en un encuentro concebido como una celebración abierta de la palabra poética.

La actividad, que tiene una duración aproximada de dos horas y una pausa intermedia, estará conducida por Valentín Carcelén, Sara Monsalve y Eva López.