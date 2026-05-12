Las ayudas a autónomos y microempresas de la Diputación de Cuenca contarán con 700.000 euros para casi 350 beneficiarios

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, en Villar de Olalla. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ya tiene ultimada para publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la resolución definitiva para las ayudas a autónomos y microempresas de 2025 que va a llegar a casi 350 beneficiarios con ayudas que van desde los 1.000 hasta los 4.000 euros todo ello hasta completar los 700.000 euros.

Esta iniciativa permite sufragar gastos de inversión para estos empresarios que como único requisito es realizar su actividad en un municipio menor de 5.000 habitantes, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha querido ofrecer los pormenores de esta ayuda a los medios de comunicación visitando la explotación de uno de los autónomos beneficiarios como es Marcos Calleja, un joven agricultor afincado en Villar de Olalla.

En esta visita ha estado acompañado por el alcalde de Villar de Olalla, Daniel Ayllón; el secretario general de CEOE-Cepyme Cuenca, Ángel Mayordomo; y el diputado de Emprendimiento y Reto Demográfico, Javier Cebrián.

El dirigente provincial ha querido destacar que este equipo de Gobierno ha sido "pionero" con la puesta en marcha de esta línea de ayudas a nivel provincial y "hemos sido los primeros" en ayudar a los autónomos y micropymes conquenses.

De hecho, Martínez Chana ha aseverado "que vamos a seguir volcados en ayudar al sector empresarial" y en las próximas semanas se publicará la convocatoria de ayudas para este año donde el crédito será 700.000 euros, pero como novedad "será ampliable", es decir, si hay más solicitudes podría incrementarse el presupuesto para alcanzar al mayor número posible.

La Diputación de Cuenca ha generado en los últimos años una "alianza estratégica" con el sector empresarial conquense encabezados por CEOE-Cepyme que está dando resultados, a juicio de Martínez Chana, generando un ecosistema para la gestación de proyectos empresariales.

Desde la institución provincial son conscientes de lo difícil que es levantar la persiana todos los días en el medio rural y lucha por mantener esta actividad económica, por esta razón, han querido que los autónomos y pymes sientan a la Diputación de Cuenca como un aliado.

En cuanto a los datos de esta resolución hay que destacar que del total de beneficiarios el 65 por ciento son autónomos y el otro 35 autónomos corresponden a microempresas de la provincia y que todos estos beneficiarios están ubicados en más de cien municipios conquenses.

Desde los empresarios, Ángel Mayordomo ha manifestado que con esta ayuda "la Diputación de Cuenca demuestra la sensibilidad conjuntamente con la organización empresarial de lo que es realmente importante para la provincia".

El secretario general de CEOE-Cepyme Cuenca ha apuntado que los autónomos suponen el 96 por ciento del tejido productivo de la provincia y que están afincados en localidades de menos de cinco mil habitantes.