Las ayudas para formación de docentes de C-LM en el extranjero podrán solicitarse desde este martes

Actualizado 13/05/2019 10:12:52 CET

El Diario de Castilla-La Mancha publica este lunes la convocatoria de 105 ayudas para realizar cursos de formación lingüística y/o metodológica fuera de España para el profesorado de centros públicos de Castilla-La Mancha en los meses de julio y agosto de 2019, con una cuantía total de 212.100 euros. Estas ayudas podrán solicitarse a través de la intranet docente del Portal de Educación en la dirección www.educa.jccm.es desde este martes y hasta el 24 de mayo.

El aprendizaje de lenguas extranjeras es una prioridad para el Gobierno regional, de ahí que se contribuya con estas ayudas a que el profesorado de centros públicos de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pueda completar su formación durante el verano mediante la realización de cursos de formación lingüística y/o metodológica en otros países, ha informado la Junta en nota de prensa.

Así, se convocarán 45 ayudas destinadas a maestros de Primaria, profesorado de Educación Secundaria y Profesorado de Personas Adultas, especialistas todos en lenguas extranjeras;

Otras 45 ayudas serán para maestros de Educación Infantil (segundo ciclo) y Primaria, de cualquier especialidad, que impartan disciplinas no lingüísticas en lengua extranjera; maestros y maestras de Educación Infantil (segundo ciclo) y Primaria, especialistas en lengua extranjera, que impartan disciplinas no lingüísticas en lengua extranjera; profesorado de Educación Secundaria que impartan disciplinas no lingüísticas en lengua extranjera; y profesorado de Formación Profesional que imparta disciplinas no lingüísticas en lengua extranjera. Y 15 ayudas más para que pueda solicitarlo profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas.

El importe de las ayudas deberá contribuir a sufragar los gastos de viaje de ida y vuelta, manutención, alojamiento y curso de formación lingüística y/o metodológica, y la cuantía máxima será de 2.020 euros por cada beneficiario.

Las estancias deberán tener una duración de entre una y cuatro semanas durante los meses de julio y agosto, aunque la duración máxima de la estancia subvencionada será de 12 días, y durante las mismas deberá realizarse un curso intensivo de formación lingüística y/o metodológica fuera de España que tendrá una duración de entre 60 y 120 horas de formación.