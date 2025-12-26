Ayudas para jóvenes agricultores e inversiones de modernización de explotaciones podrán solicitarse hasta el 5 de marzo

Archivo - El agricultor tomellosero Sergio Parra - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Desarrollo Rural ha convocado las ayudas para el año 2026 para el establecimiento de jóvenes en la agricultura y a las inversiones para la mejora y/o modernización en explotaciones agrícolas y ganaderas de los jóvenes que se establezcan simultáneamente en el marco de la intervención 6961.1 y 6841.2 del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 de Castilla-La Mancha. El plazo de presentación de solicitudes comenzará este sábado, 27 de diciembre, y finalizará el 5 de marzo de 2026.

Según publica este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, en el caso de las ayudas al establecimiento de jóvenes a la agricultura podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas jóvenes que se establezcan por primera vez en una explotación prioritaria en modalidad de titularidad única, titularidad compartida o una explotación asociativa en la que sea jefa de la explotación, que cumplan los requisitos y condiciones de admisibilidad.

Por su parte, en el caso de las ayudas a las inversiones para la mejora y/o modernización en explotaciones agrícolas y ganaderas, podrán beneficiarse las personas jóvenes que soliciten simultáneamente las ayudas al establecimiento a la actividad agraria que se incorporen como personas físicas, como personas socias de explotaciones agrarias con personalidad jurídica preexistentes con un número de agricultores profesionales, como personas socias de explotaciones agrarias con personalidad jurídica de nueva creación junto a otras personas jóvenes o formando parte de una explotación de titularidad compartida.

La forma de la ayuda será la de subvención, mediante el reembolso de los costes subvencionables efectivamente soportados por la persona beneficiaria. No obstante, la subvención también podrá adoptar la forma de costes unitarios.

Se establece un porcentaje básico de ayuda del 40% de la inversión financiable, el cual se incrementará según lo establecido en el apartado noveno de la resolución.

Las ayudas serán cofinanciadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Para esta convocatoria de ayudas el crédito es de 23.388.000 euros para la intervención 6961.1 y 7.345.807,00 euros para la intervención 6841.2, siendo este importe financiado con cargo a los créditos presupuestarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de los ejercicios indicados en la convocatoria, quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios correspondientes.