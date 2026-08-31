Las ayudas para proteger los cultivos de los daños por conejos en C-LM se podrán solicitar desde este martes

Conejo - JCCM

TOLEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la orden de bases con las con las que mitigar los daños que está causando la sobrepoblación de conejos, que se podrán solicitar desde esta martes en el plazo de un mes.

El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha explicado que estas bases son por las que se va a regir la posterior convocatoria de ayudas que va a tener una partida total de dos millones de euros.

Tal y como informa el Gobierno regional y publica el DOCM, las subvenciones cubrirán el 70% de los gastos que hagan los agricultores para instalar medidas de protección con un límite de solicitud de 14.500 euros, subvencionándose hasta 10.150 euros de este importe.

Además, se dará un anticipo automático del 50% de lo solicitado sin avales para facilitar el inicio y la prontitud de las obras.

Los agricultores podrán destinar las ayudas para tres tipos de obras de prevención; para instalar vallas con malla para conejos, para poner protectores individuales, y para quitar majanos.

Las subvenciones pueden ser solicitadas por los dueños de terrenos agrícolas (personas, empresas o comunidades de bienes) que tengan sus tierras dadas de alta en el Registro de Explotaciones de la región y estén al día con sus impuestos.

Los agricultores tendrán un plazo de un mes para presentar sus solicitudes desde el momento en que se publique la convocatoria.

Una vez concedida, tendrán entre 6 y 12 meses para hacer las obras y justificarlas con sus facturas y recibos de pago.

18 MEDIDAS

El viceconsejero ha manifestado que estas ayudas son uno de los compromisos que estableció el Ejecutivo autonómico en la Mesa Regional del Conejo que consta de 18 medidas estratégicas técnicas y de coordinación con una inversión estimada cercana a los cuatro millones de euros y que nació "como un espacio estable de diálogo, seguimiento y coordinación interadministrativa que consideramos imprescindible para abordar con rigor y consenso un problema que ha alcanzado una dimensión extraordinaria en nuestra región".

Entre las medidas ya puesta sen marcha ha destacado que los Equipos de Control de Fauna (ECOFA) están actuando sobre el terreno en zonas especialmente sensibles, donde la acumulación de conejos puede suponer un riesgo.

Además, se ha reforzado la capacidad operativa de los agentes medioambientales, a los que se ha dotado de medios extraordinarios para la caza nocturna, se ha autorizado el uso excepcional de trampas, la caza con hurón o el aprovechamiento de la carne de los conejos capturados, siempre bajo supervisión y con todas las garantías legales y de bienestar animal.

Estas actuaciones se suman a la declaración de emergencia cinegética en Castilla-La Mancha que este año se ha ampliado hasta alcanzar 364 municipios, lo que supone el 42,8 por ciento del territorio regional.

"Estamos al lado de los agricultores y ganaderos y por eso estamos actuando desde la sostenibilidad y el equilibrio ambiental en diferentes ámbitos para mitigar los daños reiterados que la sobrepoblación de conejos está provocando en el medio rural siempre", ha afirmado el vicesonsejero.