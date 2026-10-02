La ayudas para proyectos de FP en C-LM se publican el próximo lunes con una dotación económica de 516.000 euros

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. - JCCM

TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará el próximo lunes la convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación en Formación Profesional durante el curso 2026/2027, dotada con 516.000 euros.

La iniciativa está dirigida a los centros públicos que imparten estas enseñanzas y busca impulsar la innovación, la digitalización y la transferencia de conocimiento, reforzando especialmente la colaboración entre los centros educativos, las empresas y las universidades, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

Lo ha avanzado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, antes de la reunión que ha mantenido con directores de la provincia de Toledo, en la que han estado presentes el equipo de dirección de la Consejería que dirige en su área educativa y el delegado del ramo en la provincia de Toledo, José Gutiérrez.

En su intervención, Amador Pastor ha señalado que la convocatoria se desarrollará durante el curso 2026/2027 y, de forma paralela al periodo de presentación de solicitudes, el Centro Regional de Formación del Profesorado pondrá en marcha un curso específico sobre diseño de proyectos de innovación, con el objetivo de facilitar al profesorado la elaboración y gestión de las propuestas que concurran a la convocatoria.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución.

Los proyectos seleccionados se desarrollarán entre el 1 de septiembre de 2026 y el 15 de junio de 2027, mientras que la justificación deberá presentarse entre el 16 de junio y el 6 de julio de 2027.

Podrán participar los centros públicos de Castilla-La Mancha que impartan enseñanzas de Formación Profesional, que podrán desarrollar sus proyectos en colaboración con otros centros, empresas, universidades, asociaciones y otras entidades, reforzando así la transferencia de conocimiento entre la FP y el tejido productivo.

La convocatoria tiene como objetivo impulsar la innovación y mejorar la calidad de la Formación Profesional, favoreciendo el desarrollo de proyectos que refuercen la colaboración y la transferencia de conocimiento entre los centros educativos, las empresas, las universidades y los centros de formación para el empleo.

PLAN CLIMATIZACIÓN

En este sentido, ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha desarrollado o va a desarrollar actuaciones de climatización en 134 centros educativos de la provincia de Toledo, que permitirán disponer de 1.985 aulas refrigeradas, con una inversión ejecutada de cerca de 13 millones de euros.

En concreto, en los colegios de Infantil y Primaria se han dado ayudas para 95 centros y 1.395 aulas, con una inversión de 10,32 millones de euros, alcanzando al 45 por ciento de los centros.

A ello se suman las actuaciones realizadas mediante libramientos en 39 institutos, IESO y secciones de Educación Secundaria, que comprenden 590 aulas y una inversión de 2,66 millones de euros.

Además, Amador Pastor ha señalado igualmente a los medios que, hasta la fecha, 77 ayuntamientos de la provincia han solicitado esta ayuda, avanzando así en la adaptación de los centros educativos frente a las altas temperaturas y en la mejora de las condiciones térmicas para alumnado y profesorado.