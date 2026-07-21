Las ayudas a la rehabilitación energética ya han llegado a 756 viviendas de la provincia de Cuenca - JCCM

CUENCA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las 32 familias que viven en la comunidad de propietarios de Nuestra Señora del Buen Suceso, en Cuenca capital, han sido beneficiarias de una subvención de 635.000 euros por parte del Gobierno regional para la rehabilitación energética de su edificio, unas ayudas que ya han llegado a 756 viviendas de la provincia.

La delegada del Gobierno regional en Cuenca, Marian López, ha visitado las obras en este edificio levantado en el año 1950, en las que se han invertido 792.000 euros, de los cuales el 80% han sido subvencionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La representante regional ha destacado que el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha destinado más de 14 millones de euros en ayudas para la rehabilitación energética. En el caso de la provincia Cuenca, se han tramitado hasta 47 expedientes y se ha intervenido en 756 viviendas de Cuenca en lo que llevamos de legislatura.

En la capital, se han subvencionado 16 expedientes, por un importe de cuatro millones de euros que han llegado a 261 viviendas. López ha indicado que en septiembre volveremos a sacar nuevas convocatorias, tanto en materia de rehabilitación energética como en materia de mejora de la accesibilidad de las viviendas.

En esta visita ha participado también el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, que ha recordado además que el Ayuntamiento "acompaña al Gobierno de García-Page" con bonificaciones en el Impuesto de Construcciones y Obras pone como ejemplo este mismo edificio de Nuestra Señora del Bue Suceso, "donde se han ahorrado más de 21.000 euros".

La arquitecta del proyecto desarrollado por Habita 100, Arantxa Lara, ha explicado que se trata de una reforma integral en la envolvente del edificio "y solo con esa mejora algunos vecinos ya han notado una bajada de temperatura de dos a tres grados".

La arquitecta estima que, cuando estén finalizados los trabajos, los vecinos de la comunidad disfrutarán de un ahorro en el consumo de energía que rondará el 60%. "Estoy encantada de todo lo que han hecho", ha confesado la vecina Concha Moreno, que ha acompañado a las autoridades durante esta visita a la obra, durante la que ha dado las gracias al presidente de la comunidad, al encargado y a todos los obreros, "igual jóvenes y mayores, por su formalidad y educación".

Respecto a la obra, ha dicho que en su casa "nos helábamos en invierno, tocabas la ventana y eso era un congelador" y ahora, en verano, la temperatura ha pasado desde los 31 grados hasta unos 27.