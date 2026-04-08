Las ayudas al sector artesano de C-LM crecerán un 30% hasta llegar a los 600.000 euros y se publicarán en mayo - PIEDAD LOPEZ

TOLEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas al sector artesano de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha crecerán en un 30 por ciento el presente año, hasta llegar a un montante total de 600.000 euros, y está previsto que se publiquen durante el próximo mes de mayo.

Así lo ha adelantado este miércoles la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la inauguración del I Congreso Internacional de Artesanía de Castilla-La Mancha, al que ha asistido también el presidente de la Federación de Artesanos de Castilla-La Mancha (Fracaman), Roberto Perea; el alcalde, Carlos Velázquez; y el presidente regional, Emiliano García-Page.

Franco ha apuntado que estas ayudas pueden llegar a ser de hasta 15.000 euros por taller artesano y ha recordado que en la última convocatoria de las mismas fueron un total de 114 talleres de la región los que se beneficiaron de las mismas.

Ha destacado que la artesanía está "en el centro" de la acción del Gobierno regional y que, junto con el sector, el Gobierno regional seguirá trabajando en la ampliación del repertorio de actividades y oficios artesanos, un decreto que se encuentra en exposición pública que estará abierto hasta el próximo 15 de abril.

"Nuestro objetivo es crecer en 12 más y situarnos en 103", ha manifestado Franco, quien se ha dirigido a los artesanos presentes en la inauguración para decirles que si no se sienten recogidos en los oficios artesanos reconocidos en la actualidad, la Junta estará "encantada" de escuchar sus aportaciones.

RENOVACIÓN DEL OFICIO

El presiente de Fracaman ha destacado que en Castilla-La Mancha se esté haciendo "un esfuerzo importante" en la renovación del oficio artesano y ampliar el sector a los denominados oficios de la nueva artensanía o del futuro, algo que "no está reñida con la tradición".

"Inevitablemente, los que llevamos más tiempo en esto tenemos la obligación de dejar a los que se van incorporando un legado que ellos tendrán que mantener y es lo único que os pido a los más jóvenes que ya os estéis incorporando en nuestras asociaciones, en la federación y en los proyectos que estamos realizando", ha apuntado.

En este punto, y en clave nacional, Perea ha reivindicado la creación de una mesa nacional de la artesanía con el fin de conseguir un único CNAE, "algo que nos agrupe y que nos permita ser un lobby en Europa ante las administraciones públicas y que nos dé una imagen de sector compacto".

Todo ello, ha agregado, para que el sector artesano español pueda "luchar en igualdad de condiciones" a otros sectores representativos y productivos de la sociedad, como son la pesca, la agricultura, la ganadería o la industria, "sin ningún complejo". "Ahora toca modernizarnos y esa es la palabra clave, innovar", ha finalizado.

El alcalde de Toledo ha destacado que el Ayuntamiento apuesta por la cultura "de una manera decidida" hasta el punto de presentar una candidatura para que la ciudad sea capital europea de la cultura. "Toledo no podía desligarse de su pasado para construir su futuro", ha dicho.

"Y nosotros no podíamos desligarnos de nuestro pasado ligado a la artensanía y a los oficios", ha indicado, para afirmar que la capital regional "apuesta decididamente" por la artesanía, los oficios y el diseño "porque nos parece que eso es innovador y en una ciudad como esta no podemos dar la espalda a la cerámica, la forja o el damasquinado".

En este punto, ha recordado los avances en la consolidación de un eje cultural y artesano en el Casco Histórico, que integra espacios como la Mezquita de Tornerías, el Teatro de Rojas, el Salón Rico y la futura remodelación de la plaza Mayor y que culminará con la recuperación del espacio de Abdón de Paz dentro del proyecto 'Toledo Emerge'.

MODERNIZACIÓN SIN ABANDONAR LO MANUAL

Por último, el presidente de Castilla-La Mancha ha destacado el "punto medio" en el que se encuentra la región entre modernización sin abandonar lo manual, lo artesanal y lo histórico. "Nos acercamos a la artesanía como un elemento referencial para buscar las raíces de la región".

"En este maridaje que nos ha ido muy bien y creo que hemos contribuido a crear un sentimiento de una cierta autoestima regional", ha indicado, para agregar que "la artesanía ha contribuido y mucho al orgullo sano que tiene la región y a identificarnos".

Para el presidente de Castilla-La Mancha dentro de diez años, "cuando casi todo lo que nos rodee sea inteligencia artificial", lo presencial y lo manual será más valioso "por contraposición a casi todo que lo harán las máquinas". "De manera que sí, la artesanía pasó la crisis, ha aguantado varias y va a ser una mina de oro en el futuro", ha concluido.