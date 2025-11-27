El Ayuntamiento de Albacete se adhiere al sistema Viogén tras prosperar una propuesta de Unidas Podemos en el pleno

Pleno en el Ayuntamiento de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este jueves una iniciativa del Grupo Municipal Unidas Podemos para adherirse al sistema de seguimiento de casos de Violencia de Género (Viogén), así como una moción de rechazo contra las agresiones machistas que ponen el foco en los nuevos modos de violencia digital, económica y vicaria.

La portavoz del grupo de Unidas Podemos, Llanos Navarro, ha argumentado en la presentación de su moción que la violencia machista "no es un problema privado y aislado, es un problema estructural que condiciona la vida de las mujeres de nuestro país, con cerca de mil casos activos en nuestra provincia".

Navarro ha detallado que las agresiones machistas "en Castilla-La Mancha han crecido un 11,2% en el primer trimestre de 2025 respecto al año anterior, debido tanto al aumento de la violencia como a la concienciación de las mujeres a denunciar" y, por ello, ha solicitado la adhesión del Ayuntamiento al protocolo Viogen, que ha calificado como una "herramienta policial fundamental para la protección de las víctimas" y que debería de contar con la colaboración de la Policía Local debido "a su amplio conocimiento del territorio". La medida incluye adherirse también al sistema Acopet, de acogida temporal de mascotas de víctimas de violencia machista.

La concejala 'popular', Gala de la Calzada, ha confirmado el apoyo de su grupo a la propuesta, sosteniendo que "las mujeres víctimas de violencia machista que buscan la protección del Estado merecen que mejoremos los sistemas ante cualquier incidencia que pudiera suceder". De la Calzada ha apuntado que "las instituciones debemos mantener una supervisión constante para que la protección sea real y efectiva".

La edil de Vox, Marta Sánchez, ha mostrado su rechazo a la moción alegando que se trata de una medida "que criminaliza a los hombres y sirve para crear más chiringuitos" pero ha asegurado que su partido "está en contra de todos los tipos de violencia, no solo contra las mujeres".

La concejal socialista, María José López, ha garantizado también el voto a favor de su grupo en base a "la ley orgánica para luchar contra la discrimación y la violencia contra la mujer" y ha criticado a Vox por votar en contra. "Me sorprende que digan que están en contra de la violencia. Esto no se trata de atacar a los hombres, sino luchar contra el maltrato, y son acciones que ayudan a prevenir la violencia y tomar medidas para proteger a las víctimas", ha matizado López.

Mientras, José Ramón Conesa, concejal no adscrito, también ha votado a favor, asegurando que apoyará todas las medidas "que ofrezcan más recursos a la Policía y las Fuerzas de Seguridad del Estado" para luchar contra la violencia.

La moción de rechazo contra la violencia machista ha sido también apoyada por PP, PSOE y Unidas Podemos y ha contado con los votos en contra de Vox, quienes bajo el mismo argumento de "rechazar todos los tipos de violencia y no apoyar medidas que criminalizan a los hombres" han propuesto su propia iniciativa, rechazada por el resto de grupos.

El debate ha llegado al pleno dos días después del Día Internacional contra la Violencia Machista, el 25 de Noviembre. El portavoz del Grupo Socialista, José González, ha aprovechado para criticar al alcalde, Manuel Serrano, del Partido Popular, por apoyar una medida "contra la que se opuso con su voto en Madrid", en referencia al rechazo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados a una moción similar. González ha tildado de "peligroso que los derechos de las mujeres formen parte de la negociación política".

El pleno también ha aprobado en su sesión un crédito para el suministro eléctrico del Museo Municipal, otra inversión para piezas para la reparación del parque móvil, una subvención directa a la organización sindical UGT y otra para el desarrollo de la actividad 'AB Fashion'.

Vox ha presentado una moción para rebajar el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica que ha sido rechazada con los votos en contra del resto de partidos. La sesión ha concluido con la propuesta del PSOE para la construcción de un complejo deportivo multiusos, que también ha sido rechazada con 13 votos en contra.