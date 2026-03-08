El Ayuntamiento de Albacete denuncia actos vandálicos en la fachada del Centro Sociocultural del Buen Suceso - AYTO ALBACETE

ALBACETE 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha denunciado actos vandálicos en la fachada del Centro Sociocultural del Buen Suceso, ubicado en la calle San Pedro del barrio de la Estrella.

En este edificio, con una intensa actividad, tienen su sede las asociaciones de Vecinos de los barrios Estrella y Milagrosa, además del Club de Jubilados de La Milagrosa y otras asociaciones como Hijas de la Caridad, Fundación Atenea, ACCEM y ASIEM, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Además, también se llevan a cabo en él actividades de la Universidad Popular, la Asociación de Artes Plásticas, Fundación Secretariado Gitano o Cáritas, entre otras.

Hace apenas año y medio se procedió a una importante reforma y modernización del edificio, al que se dotó de una nueva envolvente y climatización.

Desde el Ayuntamiento se pide una vez más a la ciudadanía responsabilidad en el cuidado de los bienes y edificios de uso público, y se recomienda denunciar a la Policía Local cualquier acción sospechosa o nociva para el patrimonio de todos.