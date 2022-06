Ayuntamiento de Albacete fumigará semanalmente la zona del Canal de María Cristina, que espera restaurar con la CHJ

El edil de Sostenibilidad pide a los vecinos que eviten el estancamiento de aguas en espacios comunes de viviendas y comunidades

ALBACETE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha iniciado este jueves los trabajos de fumigación en un tramo aguas abajo del Canal de María Cristina de alrededor de 10 kilómetros frente a la proliferación de mosquitos, para paliar las molestias que estos insectos causan sobre todo en urbanizaciones cercanas y en los barrios más próximos a este lugar.

El alcalde, Emilio Sáez Cruz, ha avanzado conversaciones con la confederación Hidrográfica del Júcar para llevar a cabo un proyecto de restauración de esta zona, "que pase a ser un lugar de disfrute de la biodiversidad y de esparcimiento.

Así lo ha indicado el regidor que, junto al concejal de Sostenibilidad y Cambio Climático, Julián Ramón, y la concejala de Barrios y Pedanías, Ana Albaladejo, ha comprobado el inicio de este tratamiento que se realizará todas las semanas, cada jueves, hasta el mes de octubre.

En total, se fumigará en un radio cercano a los 10 kilómetros, realizando tratamientos en distintos puntos. Así, se intervendrá en la Balsa de Laminación y también en el Canal de María Cristina a ambos lados de dicha balsa, en los dos sentidos. Asimismo, se actuará en el tramo del Canal de María Cristina que atraviesa la pedanía de Tinajeros, según ha informado en nota de prensa el Consistorio.

"Albacete tiene cada verano un importante problema con los mosquitos, sobre todo en los barrios del entorno del Parque Lineal y en diseminados como la Piña Verde, que tiene su origen en esta zona conocida como wetland, donde se concentran las larvas, de ahí que hemos empezado ya a fumigar y estaremos haciéndolo hasta octubre, cada semana", ha explicado Emilio Sáez, tras recordar que ya el verano pasado, el Ayuntamiento decidió fumigar en este lugar, completando los tratamientos frente a los mosquitos que se hacen en las zonas verdes y en la red de 500 imbornales de la ciudad.

El alcalde ha explicado la controversia que existe en torno al mantenimiento del Canal de María Cristina entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ayuntamiento de Albacete, a su paso por el casco urbano. El Ayuntamiento entiende que a partir del Tanque de Tormentas, es competencia de la Confederación del Júcar la limpieza y mantenimiento del Canal de María Cristina, sin embargo, "lo cierto es que este tramo no se encuentra en el mejor estado posible", pues la vegetación ha proliferado y el agua se estanca, dando lugar a la proliferación de mosquitos que terminan llegando al casco urbano.

CESIÓN DE UN TRAMO DEL CANAL DE MARÍA CRISTINA

Para poner remedio a esta situación, el alcalde ha avanzado las conversaciones iniciadas con la Confederación Hidrográfica del Júcar, para que ceda al Ayuntamiento de Albacete este tramo del Canal de María Cristina y exigir que se realice una limpieza integral del Canal hasta su paso por Tinajeros.

"Podríamos llevar a cabo un proyecto de restauración de esta zona, que pase a ser un lugar de disfrute de la biodiversidad y de esparcimiento, y podamos limpiarlo para evitar el acumule de larvas de mosquitos", ha dicho el alcalde, que ha añadido que este proyecto, que está por definir, supondría una importante inversión, que se realizaría en colaboración con Aguas de Albacete.

"Con esto conseguiríamos no solo ganar un espacio para la ciudad, sino además no tener este problema con las plagas de mosquitos cada verano. Tenemos que sentarnos a negociar pero de momento, ya como ciudad, estamos asumiendo algo que no nos compete, para tratar de poner remedio a un problema que afecta a la ciudad".

LA LIMPIEZA REDUCE EL PROBLEMA

En este punto, el concejal de Sostenibilidad ha recalcado que con una buena limpieza y mantenimiento de esta zona, el problema de mosquitos se reduciría en gran medida. "Solo tenemos que fijarnos en el canal que sale de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, que es competencia del Ayuntamiento, lo tenemos limpio y encementado, por tanto, ahí no hay problemas de mosquitos".

Julián Ramón ha detallado que además de esta actuación en el Canal de María Cristina, que este verano se ha adelantado en el tiempo, pues el verano pasado se inició la fumigación en agosto, el Ayuntamiento de Albacete viene aplicando tratamientos frente a los mosquitos en los grandes parques y zonas verdes de la ciudad desde el año 2019.

"Estos años hemos detectado un mayor problema con los mosquitos, propiciado por factores como las temperaturas o este problema de acúmulo de vegetación y estancamiento de aguas en el Canal, que nos ha llevado a tener que reforzar el contrato con la empresa de mantenimiento de parques, en 278.000 euros adicionales, para poder hacer frente al tratamiento frente a los mosquitos", ha explicado el concejal.

El plan de control de mosquitos en parques y zonas verdes incluye la realización de trabajos de muestreo en zonas inundables de parques y jardines; en imbornales y rebosaderos de fuentes. Después se aplican larvicidas, para eliminar larvas y reducir el nacimiento de este insecto y, a continuación, se pasa a la fumigación para eliminar los mosquitos adultos. En las zonas verdes se aplican piretrinas naturales que se fumigan sobre todo en las zonas de vegetación y ajardinadas, pues es en las zonas húmedas y encharcadas donde se concentran los moquitos.

El concejal de Sostenibilidad, ha aprovechado para hacer un llamamiento a la ciudadanía para que eviten el estancamiento de aguas en espacios comunes de sus viviendas y en comunidades de propietarios, contribuyendo así a aminorar la presencia de mosquitos.