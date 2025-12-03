Ayuntamiento de Albacete programa 400 actividades de cultura y ocio para todos sus barrios de cara a la Navidad

Archivo - Iluminación de la Calle Ancha de Albacete en Navidad. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE - Archivo

ALBACETE 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha presentado este miércoles en su salón de plenos su programación cultural para Navidad que cuenta con unas 400 actividades culturales y de ocio que se extenderán por los distintos barrios y pedanías de la capital de provincia.

El alcalde, Manuel Serrano, ha anunciado así que diciembre y enero serán unos meses "para vivirlo y para divertirnos" bajo el lema de "Albacete es Navidad", con propuestas que ha destacado como la apertura del Recinto Ferial este 5 de diciembre para disponer una pista de patinaje sobre hielo y una oferta gastronómica o el espectáculo de naturaleza encendida 'Lucidum' que se instalará del 19 de diciembre al 5 de enero en el Parque de los Jardinillos.

La concejal de cultural, Elena Serrallé, ha detallado que este jueves a las 19.15 horas se hará la presentación de la Navidad Cultural y su programa con el concierto de villancicos en clave de rock del grupo 'Nomas de Papas' en la plaza del Altozano, o en el auditorio municipal, en caso de que sea un día lluvioso.

Esto será el pistoletazo de salida de las distintas actividades preparadas después del acto de encendido de luces que tuvo lugar el pasado sábado y al que acudieron 35.000 personas para disfrutar del espectáculo.

Serrallé ha detallado además que habrá toda una serie de conciertos de temática navideña y villancicos a lo largo de diciembre y enero, como la Zambomba Flamenca Pureza el 10 de diciembre en el auditorio municipal o un concierto de guitarras y panderetas al día siguiente por parte de la asociación cultural Coros y Danzas el Trillo, en el mismo lugar.

La plaza del Altozano acogerá también espectáculos musicales como La Zambomba de Albacete el 12 diciembre a las 17.30 horas, el festival de Letras Navideñas en el Museo Municipal a las 19.00 horas, o el Festival Benéfico de Navidad en el Auditorio Municipal a las 19.30 horas, también el día 12.

La cantante Sylvia Pantoja participará en el evento 'Gala de Navidad Mayores' el lunes 15 de diciembre, un homenaje a los grandes de la canción popular flamenca que contará con la colaboración de artistas como Bambino, Manzanita o Peret.

Con la intención de llevar la festividad a los barrios, habrá una serie de conciertos de música folclórica el domingo 21 de diciembre en el Parque de los Cuentos, el Parque Fernando Poo, el Depósito del Sol, el Parque del Quijote, el Parque Lineal, la plaza Padre Damián, la plaza Pelibayo y la plaza Franciscanos, que comenzarán a las 12.00 horas de la mañana.

Del mismo modo, las pedanías disfrutarán de conciertos de Sergio Albir, magia infantil y la obra de teatro El Lazarillo.

El sábado 20 de diciembre por la tarde se instalará la Casa Papá Noel y habrá un pasacalles en el Recinto Ferial y el parque de los Jardinillos.

La biblioteca de la Antigua Comisaría acogerá cuatro obras de teatro infantil navideñas los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre, a las 12.00 horas, con entrada gratuita.

El 28 de diciembre el Palacio de Congresos dispondrá de un concierto de Manolo García con Drapaires Poligoneros, donde los artistas presentarán su nuevo álbum.

El cantante Miguel Ríos actuará en el Teatro Circo el sábado 3 de enero como parte de su gira El Último Vals.

La catedral estrenará un videomapping de luces en su ábside los días 29 y 30 de diciembre, con pases desde las 19.00 horas.

Además, el 30 de diciembre la Plaza del Altozano acogerá sus precampanadas, evento que comenzará desde las 18.15 con artistas musicales.

Los mensajeros de los Reyes Magos recorrerán en tren la ciudad del 2 al 5 de enero en distintas rutas para recoger las cartas que los niños y niñas hayan escrito a sus majestades, finalizando el lunes 5 de enero con la apertura de puertas de la Plaza de Toros para el espectáculo infantil y seguido de la cabalgata de los Reyes Magos que comenzará a las 18.00 horas.

La Filmoteca de Albacete tiene programada una serie de películas familiares como Sonic 3, Cómo entrenar a tu Dragón o los Looney Tunes, además de su programación para adultos con títulos como Jungla de Cristal, Qué Bello es Vivir o Frankenstein de Guillermo del Toro.

Por último, el alcalde ha querido destacar que el 31 de diciembre tendrá lugar la clásica carrera de 5 kilómetros de San Silvestre, que partirá a las 17.00 horas desde la Avenida de España.