El Ayuntamiento de Belmontejo amenaza con cancelar las fiestas ante una "oleada" de vandalismo y la falta de civismo

CUENCA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Belmontejo amenaza con cancelar las fiestas si no cesan el vandalismo y la falta de civismo que se ha disparado en estos días en los que este pueblo conquense, de apenas 130 habitantes, recibe más visitantes.

Un comunicado firmado de forma conjunta por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Belmontejo, que colabora en la organización de la Semana Cultural que se celebra estos días en la localidad, denuncian que "en los últimos días estamos viviendo una oleada de actos vandálicos que dañan la convivencia y el trabajo de todos".

En concreto, lamentan que se están viendo pintadas con mensajes de odio en fachadas, vehículos que circulan a velocidad excesiva por el casco urbano, "poniendo en riesgo a peatones y provocando sustos y casi atropellos", la rotura intencionada de la luna de un coche y botellones con restos de vasos, botellas y cristales en las inmediaciones de la Casa Tutelada y en el Parque de San Benito, "que tanto cuidan nuestros mayores durante todo el año".

"Estos comportamientos son inaceptables. Belmontejo es un pueblo pequeño, nos conocemos todos, y no queremos tener que llegar a medidas más duras, pero si los próximos días estos actos continúan, nos veremos obligados a cancelar las fiestas y actividades previstas", avisa el comunicado.

Además, apuntan a otra serie de actuaciones, como medidas sancionadoras o derivar a los responsables a la realización de servicios comunitarios. "Pedimos a los responsables que den la cara. Respetar a los demás y a nuestro pueblo es responsabilidad de todos. Queremos que las fiestas sean un espacio de convivencia, no de destrozo ni de falta de civismo", concluye el comunicado.