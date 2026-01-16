El Ayuntamiento de Ciudad Real entrega los premios escolares de la Carrera del Pavo

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, hace entrega de los premios. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El salón de plenos del Ayuntamiento de Ciudad Real ha acogido este viernes a los profesores y escolares de 20 centros educativos de la capital que han acudido para recoger los premios que les corresponden en función del número de alumnos que llegaron a meta en la Carrera del Pavo celebrada el pasado 31 de diciembre.

La 52ª edición de la tradicional prueba con la que se cierra deportivamente el año volvió a batir récords de participación: más de 2.000 niños entre todas las categorías con presencia de 22 centros escolares, de los que 20 han recibido hoy su recompensa económica que podrán destinar a la adquisición de material deportivo. En total, el consistorio ha repartido 7.000 euros como reconocimiento al esfuerzo, la implicación y la participación de la comunidad educativa.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha presidido el acto en el que también han participado los concejales de Deportes, Pau Beltrán, y de Educación, María José Escobedo, así como los portavoces de los grupos políticos del consistorio. Cañizares ha agradecido a todos los centros educativos el trabajo que realizan con los jóvenes de la capital, que culmina cada año con una verdadera fiesta del deporte en el Parque Gasset "gracias al profesorado que inculca en sus alumnos valores que convierten a la ciudad en ejemplo de movimiento deportivo".

El primer edil ha asegurado que para el Ayuntamiento "es un orgullo ver cómo año tras año crece la participación, se involucran más colegios y nuestra ciudad progresa en el respeto y en los valores que supone la acción deportiva", convirtiendo la Carrera del Pavo en una "fiesta de mayores y pequeños" que disfrutan las familias al completo.

Cañizares ha puesto en valor la labor que las concejalías de Educación, Juventud y Deportes desarrollan a lo largo del año con los centros escolares y ha avanzado que la Carrera del Pavo va a seguir apostando "por incrementar premios y participación" en los siguientes años.