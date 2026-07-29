El Ayuntamiento de Cuenca abre consulta pública para elaborar una ordenanza contra la prostitución

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CUENCA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha abierto un periodo de consulta pública de cara a la elaboración de una ordenanza municipal contra la prostitución y explotación sexual con perspectiva abolicionista.

Según el aviso publicado por el Consistorio conquense en el tablón de anuncios, firmado por la concejala de Servicios Sociales, Estela Soliva, esta ordenanza pretende, por un lado, "erradicar" la prostitución y otras formas de trata y explotación sexual en el municipio de Cuenca y, por otro, proteger los derechos de las mujeres víctimas de esta situación.

Ante la ausencia de regulación municipal en esta materia, y teniendo en cuenta el contexto de explotación y violencia en el que viven las mujeres en situación de prostitución, desde el equipo de Gobierno consideran procedente la regulación de medidas encaminadas a su defensa y protección.

Esta consulta está dirigida a toda la ciudadanía conquense y a las organizaciones que puedan verse afectadas por la norma, que tendría como objetivo reforzar la prevención, la atención a las mujeres en situación de explotación, la coordinación entre servicios municipales y cuerpos de seguridad, y la actuación frente a prácticas vinculadas al proxenetismo.

Las aportaciones deberán presentarse por escrito, en el plazo máximo de 20 días hábiles, en sede electrónica o en los registros municipales del Ayuntamiento, el Centro de Recepción de Turistas y la Oficina de Recaudación.