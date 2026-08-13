El Ayuntamiento de Cuenca aprueba las bases para la provisión de seis plazas de Policía Local

CUENCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado las bases para la provisión de seis plazas de Policía Local, concretamente dos de oficial y dos de policía Local por concurso-oposición por promoción interna y dos de policía local mediante oposición por turno libre.

"Seguimos reforzando nuestro Servicio de Policía Local incrementando el número de plazas y también de medios materiales para dar el mejor servicio posible de protección y seguridad a la ciudadanía", ha indicado el alcalde de la ciudad, Dario Dolz.

El Consistorio conquense avanza también en el proceso para la instalación de nuevas áreas infantiles y parques de calistenia por una cuantía de un millón de euros. Así, este órgano ha dado el visto bueno a la adjudicación de las áreas infantiles que se ubicarán en el Parque del Huécar y en las pedanías de Mohorte, Nohales y Tondos a Parques Infantiles del Levante SL.

Asimismo, se ha adjudicado la contratación de la iluminación ornamental para la Feria y Fiestas de San Julián 2026 y la Navidad 2026/2027 a Instalaciones Daige SL por una cuantía cercana a los 150.000 euros.