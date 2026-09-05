Ayuntamiento de Cuenca lanza un ESAlert a la población con recomendaciones ante el incendio de Mobec

Incendio en la instalación industrial de la empresa Mobec, en el polígono de Los Palancares en Cuenca.
Incendio en la instalación industrial de la empresa Mobec, en el polígono de Los Palancares en Cuenca. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: sábado, 5 septiembre 2026 0:42
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CUENCA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha lanzado un mensaje ESAlert de Protección Civil a los móviles de los conquenses en los que explica que, debido al incendio en la instalación industrial de la empresa Mobec, en el polígono de Los Palancares, se recomienda a la población potencialmente afectada que permanezca en el interior de los edificios, cierre puertas y ventanas y desconecte los sistemas de ventilación o climatización que introduzcan aire del exterior.

Además, pide a la población que evite aproximarse a la zona del incendio y no obstaculice el acceso de los servicios de emergencia, siga las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades competentes y evite llamadas innecesarias al 112.

Además, las instalaciones deportivas municipales permanecerán cerradas para la práctica de deporte al aire libre, así como se suspenderán las competiciones y actividades culturales que se realicen a la intemperie.

El Consistorio explica que, dadas las circunstancias actuales, se precisa la comprobación de la calidad del aire y la evolución de los vientos durante esta noche y el día de mañana, los cuales pueden esparcir partículas tóxicas y humo por la ciudad.

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