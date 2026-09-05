Ayuntamiento de Cuenca lanza un ESAlert a la población con recomendaciones ante el incendio de Mobec

Incendio en la instalación industrial de la empresa Mobec, en el polígono de Los Palancares en Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha lanzado un mensaje ESAlert de Protección Civil a los móviles de los conquenses en los que explica que, debido al incendio en la instalación industrial de la empresa Mobec, en el polígono de Los Palancares, se recomienda a la población potencialmente afectada que permanezca en el interior de los edificios, cierre puertas y ventanas y desconecte los sistemas de ventilación o climatización que introduzcan aire del exterior.

Además, pide a la población que evite aproximarse a la zona del incendio y no obstaculice el acceso de los servicios de emergencia, siga las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades competentes y evite llamadas innecesarias al 112.

Además, las instalaciones deportivas municipales permanecerán cerradas para la práctica de deporte al aire libre, así como se suspenderán las competiciones y actividades culturales que se realicen a la intemperie.

El Consistorio explica que, dadas las circunstancias actuales, se precisa la comprobación de la calidad del aire y la evolución de los vientos durante esta noche y el día de mañana, los cuales pueden esparcir partículas tóxicas y humo por la ciudad.