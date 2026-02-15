El Ayuntamiento de Cuenca mantiene las restricciones de acceso al cauce del Júcar para analizar su seguridad

Precinto por el desbordamiento del río Júcar a su paso por Cuenca. - Lola Pineda - Europa Press

CUENCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca, una vez reunido el Comité de Asesoramiento Provincial (CASP) en coordinación con el CECOP regional durante la mañana de este domingo, ha informado de que la evolución de la situación climatológica es favorable, así como la respectiva al caudal de río Júcar, que se encuentra en nivel amarillo, con 92,40 metros cúbicos por segundo en datos de la Confederación Hidrográfica.

No obstante, se van a mantener las restricciones de acceso al cauce para realizar un análisis de la seguridad del espacio, de la vegetación y del estado del suelo para ser transitado por la ciudadanía.

Por su parte, tanto el paraje del Royo como los parques de la ciudad están ya abiertos.