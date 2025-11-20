El Ayuntamiento de Cuenca traslada a las Entidades Ciudadanas las inversiones de 5 millones de euros en la ciudad

CUENCA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de Participación Ciudadana, Festejos y Barrios y Pedanías, Alberto Castellano Barragán, y de Tráfico, Movilidad y Patrimonio, Héctor Serrano García, han dado a conocer al Consejo Municipal de Entidades Ciudadanas las inversiones que se van a ejecutar próximamente para mejorar los barrios de la ciudad, entre otros asuntos.

Así, se destinará un millón de euros para seguir renovando áreas infantiles, trabajos que se están consensuando con los miembros de este Consejo en el que están integradas asociaciones de vecinos y otras entidades ciudadanas, según ha informado el Consistorio conquense en nota de prensa.

A este millón se suman 3,9 millones de euros que irán repartidos en diferentes cuantías a la reparación del firme y acerados del Paseo de San Antonio y calle San Lucas (715.000 euros), la rehabilitación de los accesos peatonales en Fuente del Oro (890.000 euros), la mejora de la accesibilidad en la Plaza de la Virgen de la Luz (320.000 euros), la reurbanización de la calle Hurtado de Mendoza y Plaza del Xúcar (361.000 euros) o la urbanización de Eras del Tío Cañamón entre las calles de las Torcas y de la Ciencia (337.000 euros).

También en las pedanías se llevarán a cabo actuaciones, concretamente 260.000 euros para un Centro Social en Mohorte y 108.500 euros para ampliar las inversiones en los Planes de Obras y Servicios (POS) de Colliguilla, Nohales y Valdecabras.

Asimismo, 200.000 euros para la eliminación de grafitis, 50.000 euros para la construcción de un pantalán de piragüismo para facilitar la accesibilidad en este deporte y 30.000 euros para la estabilización de colonias felinas.

En esta reunión se ha adelantado también a los presentes la propuesta de Ordenanza Municipal para la Creación y Gestión de la Zona de Bajas Emisiones de Cuenca que se llevará al Pleno municipal de noviembre, recordando que la legislación establece la obligatoriedad de que los municipios de más de 50.000 habitantes implanten una Zonas de Bajas Emisiones como medida para la promoción de una movilidad sin emisiones y mejora de la calidad del aire.

Los miembros del Consejo Municipal de Entidades Ciudadanas mostraron públicamente su agradecimiento por la mejora de los procesos participativos y la escucha activa por parte del Ayuntamiento de Cuenca, haciéndoles partícipes de la toma de decisiones de aquellos asuntos que afectan a la ciudad.