El Ayuntamiento de Guadalajara congelará los impuestos y tasas municipales por tercer año consecutivo

El portavoz del Grupo Popular, Alfonso Esteban. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara congelará los impuestos y las tasas municipales en 2027 por tercer año consecutivo y de momento no tiene previsto bajar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), ya que deben garantizar la financiación de los servicios públicos y encajar el incremento de los costes de los principales contratos municipales.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Esteban, quien ha asegurado que el equipo de Gobierno reducirá el IBI cuando la situación presupuestaria lo permita sin poner en riesgo estos servicios.

Esteban ha justificado la decisión por el desequilibrio económico que, según ha señalado, encontró el actual equipo de Gobierno al llegar al Ayuntamiento, con un agujero superior a los 23 millones de euros, y por el aumento del gasto que conlleva la prestación de servicios municipales.

Aunque ha afirmado que las cuentas públicas ya están estabilizadas, ha advertido de que todavía es necesario encajar presupuestariamente contratos que han experimentado importantes incrementos.

Entre ellos, ha citado el mantenimiento de zonas verdes, cuyo presupuesto ha pasado de unos 2,2 millones de euros a 4,5 millones; el transporte urbano, que ha aumentado de 3,8 millones en 2023 a 5,5 millones en 2026; y el servicio de ayuda a domicilio, que ha pasado de 700.000 euros a cerca de 1,2 millones.

También ha aludido al contrato de alumbrado público, actualmente en licitación, y al futuro contrato de limpieza y recogida de residuos, cuya renovación deberá abordarse en el próximo mandato.

El portavoz 'popular' ha defendido la congelación fiscal en un contexto de encarecimiento del coste de la vida y ha situado la inflación en el 4,9%.

Según ha explicado, el Ayuntamiento también debe afrontar el aumento del precio de la energía, los combustibles, los materiales y los costes de personal, por lo que ha considerado necesario mantener una política de moderación fiscal hasta que el presupuesto pueda asumir las obligaciones pendientes.

EL IBI, SIN BAJADA POR AHORA

Sobre una posible reducción del IBI, Esteban ha afirmado que el Gobierno municipal abordará la bajada "en el primer momento que sea posible", una vez encajados los principales contratos y siempre que no se comprometa la prestación de los servicios públicos.

Ha reconocido que le habría gustado poder anunciar ya una rebaja, pero ha considerado "irresponsable" fijar una reducción concreta sin tener garantizada su viabilidad presupuestaria.

El portavoz ha cifrado en unos 31 millones de euros los derechos reconocidos netos del IBI, frente a los aproximadamente 27 millones anteriores a la subida aplicada durante el actual mandato.

Según sus datos, aquel incremento supuso entre 100 y 120 euros más al año de media por recibo y permitió paliar unos cuatro millones de euros del desequilibrio presupuestario que, según ha explicado, ascendía a nueve millones.

Esteban ha señalado que el Consistorio ha cerrado la liquidación del último ejercicio con un remanente de tesorería de 2,5 millones de euros, sobre un presupuesto de alrededor de 100 millones, y ha defendido que mantener las cuentas equilibradas es una condición para garantizar los servicios municipales.

En su comparecencia, también ha contrapuesto la política fiscal local a la del Gobierno central, al que ha atribuido 146 subidas de impuestos, y ha criticado la gestión económica del anterior alcalde socialista, Alberto Rojo.

Estas afirmaciones forman parte de los argumentos expuestos por el portavoz 'popular' para justificar la decisión del equipo de Gobierno.

En cuanto a las ordenanzas fiscales, ha avanzado que el pleno de octubre abordará una modificación de carácter técnico del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que, según ha indicado, no alterará los tipos impositivos ni suprimirá bonificaciones. Será la única ordenanza fiscal que se modifique, mientras que el resto mantendrá las condiciones vigentes.

PRESUPUESTO PARA DICIEMBRE

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento trabaja ya en la elaboración del presupuesto municipal de 2027 con la previsión de presentar el proyecto en diciembre y tratar de aprobarlo, según ha avanzado el portavoz del Grupo Popular.

Esteban ha defendido la necesidad de que las administraciones públicas dispongan de presupuestos cada año y ha asegurado que unas cuentas equilibradas son la mejor garantía para mantener los servicios públicos.

El portavoz ha señalado que el documento deberá contemplar el incremento de los costes de contratos municipales como los de transporte urbano, alumbrado público y limpieza, además de las necesidades derivadas del crecimiento de la ciudad.