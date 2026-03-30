El Ayuntamiento de Guadalajara revisará el Multiusos tras desprenderse este domingo una plancha de metacrilato

El viento arranca una plancha de metacrilato en el Multiusos y obliga a intervenir a los bomberos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El desprendimiento de una plancha de metacrilato en la fachada del Palacio Multiusos de Guadalajara obligó este domingo a retrasar la jornada final de un campeonato de España de patinaje artístico, en un incidente que, aunque se saldó sin heridos, conllevará una revisión de la infraestructura.

De ahí que el equipo de Gobierno vaya a licitar un proyecto para reforzar estructuralmente las planchas de la fachada, así como la puesta en marcha de una revisión integral del edificio.

Según ha explicado este lunes el concejal de Deportes, Armengol Engonga, a varios medios de comunicación, el suceso se produjo en torno a las 15.00 horas, una hora antes del inicio previsto de la competición, en un contexto de alerta amarilla por fuertes rachas de viento. "Una de las planchas se soltó y quedó colgando, con riesgo de caída hacia el exterior", ha detallado.

La intervención de los bomberos fue determinante para evitar mayores consecuencias. Mediante una escala, los efectivos accedieron a la zona afectada y retiraron por completo el elemento desprendido, eliminando así el peligro.

Siguiendo sus indicaciones, la organización decidió no iniciar la competición hasta que la situación estuviera completamente asegurada.

El incidente obligó a retrasar el inicio del evento en 45 minutos, comenzando finalmente a las 17.15 horas. No fue necesario desalojar el recinto, ya que el público aún no había accedido en su totalidad en el momento del suceso.

No obstante, como medida preventiva, se clausuró toda la zona del palco y graderíos situados bajo el área afectada, reubicando a los asistentes en sectores opuestos del pabellón.

Engonga ha subrayado que se trata del segundo episodio de características similares en los últimos cinco meses, ambos coincidentes con episodios de viento bajo alerta meteorológica. "Este pabellón tiene ya unos cuantos años y estos incidentes nos obligan a actuar con mayor profundidad", ha reconocido.

Ante esta reiteración, el equipo de Gobierno ha decidido dar un paso más allá del mantenimiento puntual. El edil ha anunciado la próxima licitación de un proyecto para reforzar estructuralmente las planchas de la fachada, así como la puesta en marcha de una revisión integral del edificio.

El objetivo es detectar posibles elementos debilitados y prevenir nuevos desprendimientos que puedan comprometer la seguridad de usuarios y espectadores.

Asimismo, el Consistorio prevé acelerar los plazos de estas actuaciones tras lo ocurrido, consciente de la relevancia del recinto como sede habitual de competiciones deportivas de ámbito nacional.

"Lo que vamos a hacer es reforzarlo y revisar todo el conjunto para evitar que vuelva a suceder", ha concluido el concejal a preguntas de los periodistas.