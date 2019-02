Ayuntamiento San Clemente matiza que multará a quien deje comida en la calle y no a quien alimente a gatos

Publicado 27/02/2019 9:46:55 CET

CUENCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Clemente ha matizado, a través de una nota de prensa, que el Bando Municipal firmado y publicado por la alcaldesa de la localidad, Marisol Herrera, el pasado 18 de febrero, "no prohíbe alimentar a los gatos callejeros, sino que se multará a quien deje comida o restos orgánicos en la vía pública".

En la nota de prensa, recogida por Europa Press, el Consistorio sanclementino pide que ese bando municipal, que puede leerse en el perfil de Twitter del Ayuntamiento, "no debe ser malinterpretado". "Limita las multas a la alimentación en la vía pública, no pena en sí la alimentación a animales sin dueño".

"Una interpretación errónea que ha llevado a algunas personas a deducir que este Ayuntamiento y personalmente su alcaldesa no protegían ni respetaban a los animales", prosigue el comunicado.

El Ayuntamiento manchego añade también que las acusaciones que ha recibido "están muy alejadas de la realidad y de los compromisos con el Medio Ambiente, la protección y el bienestar animal que el Consistorio ha realizado desde hace años".

Del mismo modo, el Ayuntamiento asegura que ese bando informativo "es una medida principalmente sanitaria y cívica, y forma parte de un plan de medidas de bienestar animal para fomentar la adopción de mascotas y penar, precisamente, el abandono".

PRÁCTICA NADA CÍVICA

Por tanto, el Consistorio aclara que este bando "no multa la alimentación a gatos, solo limita que esta práctica se haga en la vía pública. Es decir, se trata de evitar que algunos vecinos depositen restos de comida y envases en numerosos rincones de calles y aceras de nuestro pueblo de una manera sistemática".

A juicio del Ayuntamiento de San Clemente esta es una práctica "nada cívica" que algunas personas realizan sin limpieza ni cuidado y, en lugar de hacerlo en el interior de sus patios o corrales, supone la proliferación de restos orgánicos por numerosos rincones de nuestro pueblo".

"Numerosos puntos que transcurridas unas horas suponen decenas de focos de insectos, pequeños animales y putrefacción. Esta práctica incívica por la suciedad que supone puede conllevar peligro de infecciones y molestias a muchos vecinos que encuentran enseres, plásticos, cajas y envases vacíos y sucios en mitad de las aceras, plazas o calles de manera habitual", afirma el Consistorio.

PLAN DE MEDIDAS CONTRA EL ABANDONO

Según el Ayuntamiento, esta medida forma parte de un plan para mejorar la situación de estos animales salvajes y/o abandonados en las calles o entorno del municipio. "Una medida principalmente sanitaria y cívica, para prevenir situaciones insalubres y molestias de suciedad a vecinos y visitantes de San Clemente".

"Una acción que no prohíbe la alimentación a los animales, que no limita que quien lo desee y tenga esa responsabilidad, ofrezca alimento a los animales sin hogar, pero deben realizar esa alimentación de una manera ordenada, lógica y que no moleste al resto de vecinos".

Dentro de las acciones en materia de bienestar animal que prepara el Ayuntamiento hay varias líneas de actuación; principalmente fomentar y encauzar la adopción de perros y gatos abandonados en el entorno.

FOMENTAR LA ADOPCIÓN

Herrera asegura que "adoptar es uno de los métodos más gratificantes de responsabilizarse con los animales abandonados en la calle por desalmados". "Mis hermanas y yo recogíamos gatos pequeños que encontrábamos abandonados en la zona de 'obras públicas' y son un imán de cariño", confiesa la alcaldesa, quien afirma "soy amante de los animales desde siempre, pero os puedo asegurar que dejar restos de comida en la vía pública puede ser peligroso incluso para ellos."

Por último, la regidora de San Clemente concluye asegurando que a los gatos "no se les debe ofrecer comida húmeda y, desde luego, no se les debe alimentar con restos de nuestra comida. El alimento húmedo atrae insectos, ratas y otras plagas; y los restos de comida humana pueden resultarles tóxicos o perjudiciales a muchos gatos. Provocando incluso algún problema de salud pública en las zonas en los que viven sin los cuidados adecuados".