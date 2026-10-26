El Ayuntamiento de Talavera ha comenzado ya a devolver los recibos duplicados de la tasa de basura

El portavoz del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha indicado que el Ayuntamiento ya ha comenzado a devolver los importes cobrados por duplicado en los recibos domiciliados de la tasa de basura, algo que se hará entre hoy y mañana, debido a un un error informático que se produjo el pasado viernes y que está siendo subsanado por la Tesorería municipal.

En rueda de prensa ha explicado que el plazo para que el dinero vuelva a las cuentas bancarias dependerá de cada entidad financiera. Algunas como CaixaBank, realizaron el pago de forma automática, pero otras entidades necesitan entre 24 y 48 horas para reflejar la operación en los saldos de las cuentas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

García-Barroso ha indicado que el servicio de Tesorería está trabajando para completar las devoluciones y ha insistido en que se trata "de un error informático".

El portavoz ha aclarado que este cobro sólo ha afectado a los ciudadanos que tenían domiciliado el recibo y ha añadido que la Tesorería municipal comenzó a trabajar en la incidencia desde primera hora del viernes además de publicar información en la página web del Ayuntamiento, con el objetivo de informar y tranquilizar a los ciudadanos.

García-Barroso ha reiterado que los afectados "no tienen que presentar ninguna reclamación ni solicitar la devolución" ni al Ayuntamiento ni a su entidad bancaria, puesto que el Consistorio está gestionando directamente la subsanación del error, cuyas devoluciones han comenzado ya.

SIN MESA ELECTORAL EN EL CASAR

Por otra parte, García-Barroso ha informado de que la Junta Electoral Provincial ha desestimado el recurso presentado por el alcalde para mantener una mesa electoral en la EATIM de El Casar en las próximas elecciones generales.

La Junta Electoral fundamenta su decisión en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que no contempla la instalación de una mesa electoral en entidades locales con una población inferior a 200 habitantes.

García-Barroso ha explicado que El Casar cuenta con aproximadamente 60 habitantes y ha recordado que hasta ahora se había mantenido la mesa electoral sin que se hubiera cuestionado esta circunstancia.

El portavoz ha añadido que la resolución de la Junta Electoral Provincial no admite recurso, por lo que la decisión será definitiva para las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Los vecinos serán distribuidos entre las mesas electorales que les correspondan y recibirán esa información en sus respectivas tarjetas censales.

JUNTA DE GOBIERNO

García-Barroso ha informado de la aprobación en Junta de Gobierno de la solicitud de una subvención para participar en la undécima edición del programa educativo de talleres didácticos en centros escolares de la provincia de Toledo durante el curso 2026-2027, convocado por la Diputación Provincial de Toledo.

También se ha dado luz verde a la prórroga del contrato de arrendamiento, sin opción de compra, del furgón utilizado por la Policía Local como equipo de investigación de accidentes de circulación.