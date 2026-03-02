Ayuntamiento de Talavera inicia el expediente para expropiar el Alfar 'La Purísima'

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha dado a conocer que se ha aprobado el inicio del expediente de expropiación del edificio Alfar 'La Purísima', situada en la plaza de los Descalzos, 2.

En rueda de prensa, ha avanzado que como ya ha anticipado el alcalde, José Julián Gregorio, en diversas ocasiones, es deseo del equipo de Gobierno que ese edificio pase a ser propiedad municipal para convertirse en un Centro de Interpretación de la Cerámica.

El alfar está dentro del ámbito de protección de entorno de BIC de la iglesia de Santiago y se trata de un edificio de arquitectura sencilla del siglo XIX en torno a patio, edificio de 2 plantas de ladrillo con revoco de color blanco y crema.

"Es el único alfar de cerámica tradicional que queda en la ciudad", de actividad de interés etnográfico por su proceso artesanal y artístico que parte de la transmisión de conocimiento que ha sido objeto de Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Cerámica de Talavera.

En el mismo existe un horno de barrería, tipo árabe, de planta circular con cúpula, 'cargadero' y 'echadero', la cámara de cocción se encuentra en buen estado y entre los siglos XIX y XX ha experimentado muchas reformas y reorganización de espacios.

MÁS ASUNTOS JUNTA DE GOBIERNO

En otro orden de cosas, y en Junta de Gobierno local, se ha aprobado la programación y el presupuesto de la Festividad de Mondas 2026 que asciende a 130.000 euros.

En trámite urgente se ha aprobado el expediente del contrato mixto para la prestación del servicio de seguridad gestionada y suministro de licenciamiento, de equipamiento de seguridad y operación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para el Ayuntamiento de Talavera de la Reina por un periodo de cuatro años con un importe IVA incluido de 242.000 euros.

Se ha dado luz verde a la segunda prórroga ordinaria del contrato de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal de las instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, aire acondicionado, gas, grupos de presión y almacenamiento de combustible por valor de 170.786,12 euros, IVA incluido.

También se ha aprobado la cuarta certificación del contrato de obra de musealización del Centro Isla de la Cerámica de Talavera de la Reina, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Talavera de la Reina, financiado por los Fondos Next Generation-UE, a través del PRTR (C14.I1.S2), Actuación 10 - Eje 3, que asciende a 25.076,98 euros.

Por otra parte, se ha declarado desierta la licitación por exclusión del licitador del contrato de servicio de reparación mediante soldadura plástica de los contenedores de polietileno destinados a la recogida de residuos domésticos, por precios unitarios.